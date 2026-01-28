财政预算案2026｜会计师公会倡自住物业可分期缴印花税 薪俸税退税5000元

新一份《财政预算案》2月25日发表。香港会计师公会提出四大范畴建议，包括招商引资、推动经济增长；吸引、留住及培育人才；确保公共财政稳健及税制竞争力；支援社区及推动可持续发展。公会估计，25/26财政年度录得14亿元赤字，并预计至今年3月，政府财政储备约为6,529亿元，相等于约10个月政府开支。

建议自用住宅物业买家 分3年缴付印花税

公会建议一次性宽减2025/26年度100%的薪俸税及利得税，上限为5,000元，并考虑提升个人免税额。至于受宏福苑火灾影响的市民，公会支持政府决定提供全额税务豁免，并将相关捐款列为认可慈善捐款。

公会又建议，容许自用住宅物业买家分3年分期缴付印花税；宽减自然人拥有的物业两季差饷，每季上限1,200元；薪俸税下的租金扣除范围扩大至包括服务式住宅。

鼓励生育方面，公会建议将法定产假延长至16周，侍产假延长至10日，并由政府补贴额外薪酬开支。另外，公会亦提出为重投职场65岁及以上退休人士提供双倍基本免税额的建议，并为雇主提供高达雇员薪金125%的额外税务扣减，为期两年。同时建议政府将延迟退休年龄至65至68岁的选项恒常化。

罗卓坚表示，政府近期已提高部分公立医院收费，认为此举有效，并能改善医疗开支的情况。

张瑛希望透过「能者多付」原则，让收入较高者多承担税务，为社会作更多贡献。

倡经陆路口岸入境私家车征收边境建设费

至于如何增加收入，公会建议提高住宅物业租赁印花税；将薪俸税较高一级的标准税率由16%上调至16.5%，或下调适用该税率的入门息门槛至400万元以上；向经陆路口岸入境的私家车征收80至100元的边境建设费，并考虑将电子道路收费网络扩至行车桥。

控制开支方面，公会认为，政府应集中资源于房屋、医疗、教育等基本公共服务，以及数码化和基建等能刺激经济增长的措施，并透过自动化精简政府运作，减低恒常性开支。

香港会计师公会会长罗卓坚表示，医疗开支增加与人口老化有关。政府近期已提高部分公立医院收费，认为此举有效，并能改善情况。同时，本港医生人数正在增加，相信日后医生供应增多，整体医疗费用情况有望好转。他认为，在医疗和社会福利开支未必能完全削减的同时，其他范畴的开支或可下调。

问及薪俸税较高一级标准税率上调是否属于「富人税」，香港会计师公会财政预算案建议委员会召集人张瑛表示，有关建议令较高收入人士缴纳更多薪俸税，但不会称之为「富人税」，因相关要求仍未达至真正「富人税」水平，但希望透过「能者多付」原则，让收入较高者多承担税务，为社会作更多贡献。

