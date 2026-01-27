低空经济︱政府正草拟规划行动纲领 议员倡「白名单」便利跨境往来

立法会经济事务委员会今午（27日）开会，运输及物流局局长陈美宝透露，正草拟发展低空经济的规划行动纲领，内容涵盖法律修订、标准建立及基建设施规划，将适时就相关项目咨询委员会。

冀在绿色甲醇加注方面尽快公布好消息

陈美宝续称，今年将修订条例以增加船舶注册的灵活性并加强电子化服务，包括优化现有航运活动的税务优惠，以及落实大宗商品贸易商半税优惠，当局将很快就相关修例咨询委员会。她又提到，自去年情人节首次试用绿色燃料液化天然气（LNG）加注后，相关操作已常态化，接下来冀在绿色甲醇加注方面尽快公布好消息。

议员关注民航法例和规管框架立法时间表

选委界议员陈绍雄指出，文件提及发展低空经济工作组将完善民航法例和规管框架，特别是为超过150公斤重的非传统飞行器制定专属法例，但政府提交立法会的本年度主要立法议程中，并未列入该专属法例，询问当局具体立法时间表。陈美宝回应指，就低空经济的专属法例，初步正与律政司研究，或可透过附属法例达到规管目标，而其他主体法例的立法安排尚未有最后定案，但强调发展目标不变。

选委界议员姚柏良表示，过去两年政府积极扩展航空版图，开拓不少新民航协议，但香港机场客流量仍未恢复至疫情前高峰的7,400万人次，仍需急起直追。他关注商用航空中心能否作为试点，透过「一地两检」或「白名单」等新模式，为商务机、直升机或低空飞行器跨境往来提供更大弹性。

陈美宝表示，最近曾到访机场岛，商用航空中心已完成第一期扩建，正是看到相关服务需求快速增长，吸引不少高端旅客。她表示，当局持续探讨如何优化乘客清关安排以提升便利，未来愿意继续积极研究可行方案。

记者：郭咏欣