Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

低空经济︱政府正草拟规划行动纲领 议员倡「白名单」便利跨境往来

政情
更新时间：20:32 2026-01-27 HKT
发布时间：20:32 2026-01-27 HKT

立法会经济事务委员会今午（27日）开会，运输及物流局局长陈美宝透露，正草拟发展低空经济的规划行动纲领，内容涵盖法律修订、标准建立及基建设施规划，将适时就相关项目咨询委员会。

冀在绿色甲醇加注方面尽快公布好消息

陈美宝续称，今年将修订条例以增加船舶注册的灵活性并加强电子化服务，包括优化现有航运活动的税务优惠，以及落实大宗商品贸易商半税优惠，当局将很快就相关修例咨询委员会。她又提到，自去年情人节首次试用绿色燃料液化天然气（LNG）加注后，相关操作已常态化，接下来冀在绿色甲醇加注方面尽快公布好消息。

议员关注民航法例和规管框架立法时间表

选委界议员陈绍雄指出，文件提及发展低空经济工作组将完善民航法例和规管框架，特别是为超过150公斤重的非传统飞行器制定专属法例，但政府提交立法会的本年度主要立法议程中，并未列入该专属法例，询问当局具体立法时间表。陈美宝回应指，就低空经济的专属法例，初步正与律政司研究，或可透过附属法例达到规管目标，而其他主体法例的立法安排尚未有最后定案，但强调发展目标不变。

选委界议员姚柏良表示，过去两年政府积极扩展航空版图，开拓不少新民航协议，但香港机场客流量仍未恢复至疫情前高峰的7,400万人次，仍需急起直追。他关注商用航空中心能否作为试点，透过「一地两检」或「白名单」等新模式，为商务机、直升机或低空飞行器跨境往来提供更大弹性。

陈美宝表示，最近曾到访机场岛，商用航空中心已完成第一期扩建，正是看到相关服务需求快速增长，吸引不少高端旅客。她表示，当局持续探讨如何优化乘客清关安排以提升便利，未来愿意继续积极研究可行方案。

记者：郭咏欣

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
8小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
9小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
12小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
8小时前
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
政情
4小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
9小时前
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
7小时前
向太惊爆刘德华隐婚内幕？疯狂程度如「土匪」 曾持棍追星 另一半需藏身车底进出
向太惊爆刘德华隐婚内幕？疯狂程度如「土匪」 曾持棍追星 另一半需藏身车底进出
影视圈
8小时前