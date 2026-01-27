Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高才通｜截至去年底有逾10万人来港  申请续签率达5成　

政情
更新时间：16:27 2026-01-27 HKT
发布时间：16:27 2026-01-27 HKT

近年政府致力吸引人才。立法会人力事务委员会今日（27日）举行会议。劳工及福利局指，在2022年年底至去年年底，政府收到共58万宗人才入境计划申请，批出接近40万宗，已有逾26万人才来港工作和发展，有逾24万获批受养人来港。高才通计划方面，截至去年年底，计划共收到逾15万宗申请，批出逾12万宗，其中约10万5000名高才抵港，而计划申请续签率达52%，强调续签率对比其他地方已相当好。

逾24万受养人获批来港

会上，劳工及福利局副秘书长(人力)曾裕彤指，在2022年年底至去年年底，政府收到58万宗人才入境计划申请，批出接近40万宗，已有逾26万人才来港工作和发展，有逾24万获批受养人来港，其中18岁以下，年青受养子女的数目逾14万。他又提到大部分人才拥有学士学位或以上学历、多数处于工作年龄，7成在40岁以下、约四分之一持外国护照、主要投身多个香港的关键产业，包括金融、创新及资讯科技和商贸等行业。

料带来每年340亿元经济贡献

曾裕彤续指，截至去年年底高才通计划，共收到逾15万宗申请，批出逾12万宗，其中约105,000名高才抵港，申请续签率达52%，而申请获批比例高达94%。其中成功续签的高才有95%的收入高于香港收入中位数即2万多元，50%更高出近一倍。他估计高才可为香港带来每年约340亿元的经济贡献，相当于GDP约1.2%，形容计划取得成功。就立法保障数码平台工作者一事，劳工处副处长(劳工事务行政)何锦标称，今年稍后时间会咨询劳顾会，其后会再向人力事务委员会交代，目标在今年向立法会提交草案进行审议。

选委界李家驹指高才通计划续签比率只有5成，问到当局是否掌握原因。劳工及福利局局长孙玉菡称，高才通推出至今约3年，成效不俗，现时的续签率亦符合政府的想法，强调在计划推出之初已说明香港可选择人才，但同时人才亦可选择香港，续签率对比其他地方已相当好。

记者：林彦汛
 

相关新闻：

创新科技署推3项措施优化科技人才入境计划 多名议员料更有利吸引人才

