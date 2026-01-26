Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚洲金融论坛｜香港律师会设立展位 汤文龙 : 介绍香港法律制度特点与优势

政情
更新时间：19:29 2026-01-26 HKT
发布时间：19:29 2026-01-26 HKT

由香港特别行政区政府及香港贸易发展局合办的第19届亚洲金融论坛，今日( 26日 )起一连两日在香港会议展览中心举行。作为本地以至区内的年度盛事，亚洲金融论坛汇聚来自全球政府、金融和商界的具影响力领袖，从亚洲视角就全球经济的最新趋势与发展展开深入交流与讨论。

律师会会长汤文龙于社交平台发文，指行政长官李家超以及香港贸易发展局主席马时亨分别在开幕礼上致辞，强调香港作为国际金融中心的角色和优势。行政长官特别指出，法治是香港在「一国两制」下其中一项独特优势，并分享香港过去一 年在不同金融市场的卓越表现和成就。

律师会在展区设立展位  介绍香港法律制度特点与优势

此前，在2025年9月发布的第38期《全球金融中心指数》报告中，香港位列全球第三，并在亚太区保持首位；香港去年首次上市集资规模亦蝉联全球第一，都充分体现国际社会对香港金融实力的认可。在今次论坛上，财经事务及库务局更与上海黄金交易所签署谅解备忘录，以建立跨境黄金交易清算系统，进一步巩固香港的金融中心角色。这些成就背后，离不开健全的法律体系、备受信赖的独立司法制度，以及高水平的专业法律服务所提供的坚实支撑。而在这次亚洲金融论坛中，亦能够看到法律界的重要角色。

汤文龙指，香港律师会在今次亚洲金融论坛的「FutureGreen」展区设立了展位，也是会场内唯一一个法律服务类别的展位。香港律师会派出律师及秘书处人员驻场，向来自世界各地及大中华地区的政商界人士介绍香港法律制度的特点与优势，包括阐释香港在「一国两制」下，如何善用其作为中国唯一普通法司法管辖区的独特地位，发挥「超级联系人」与「超级增值人」角色，协助国际投资者实现融资上市、推动跨境贸易，并为跨国商业纠纷提供高效争议解决服务。首天（26日）活动当日，他获邀出席活动开幕礼后，亦到展位与沙特阿拉伯驻港总领事 Mazin Hamad Mohamad Alhimali 、江苏省发展改革委副主任蔡剑峰等嘉宾交流互动。

另外，两位香港律师会知识产权委员会委员的委员 —— 卢孟庄和郑慧明 —— 代表香港律师会参与其中一场「创业咨询」环节，为初创企业就融资、市场进入策略及监管事宜等主题提供专业建议。

常言道「法律先行」，一切投融资与商贸活动，皆须建立在法律保障的基础之上，并离不开法律服务的支援。香港律师会将持续推动法律在国家与香港的金融发展中担当关键角色，助力香港巩固其国际金融中心地位。

