亚洲金融论坛｜李家超 : 驻港公司破纪录达1.1万间 初创企业突破5200间同创新高

行政长官李家超今日( 26日 )早上出席亚洲金融论坛2026开幕环节，并欢迎来自世界各地的朋友参与这年度盛事。今年论坛以「变局中协力 新局中多赢」为主题，吸引逾3,600位来自60多个国家和地区的金融及商界领袖、投资者及企业家、高层官员、学者、经济学家以及众多备受尊崇的决策者聚首一堂。

他在致开幕辞时强调，香港继续成为企业寻求在安全便捷营商环境下发展业务的首选地，过去一年在吸引优质企业方面取得空前成就。去年，母公司在海外及内地的驻港公司数目达破纪录的11,070家，较2024年增长11%。此外，香港去年初创企业数目更突破5,200间，创历史新高。他认为这些令人鼓舞的成果不仅代表企业家对香港投下信心一票，更在在彰显香港在促进企业成立、营运，以及为初创企业营造有利条件所下的工夫已见成效。

李家超表示，香港有稳健可靠的金融监管体系，金融市场亦以具深厚流动性、产品创新及世界级投资者保障著称。香港拥有高教育水平的劳动人口、亦欢迎全球人才来港发展，并具备高度透明及与国际标准接轨的金融监管制度。这些优势广受认可，在最新一期《全球金融中心指数》报告中，香港位列全球第三、亚洲第一；在《2025年世界竞争力年报》中，香港同样高踞第三，较上一年攀升两位。

他亦藉今日的机会，向与会者分享香港正聚焦三大领域，继续巩固国际金融中心地位。第一，致力强化自身优势，包括深化股票市场、扩展债券市场，以及推进资产管理及财富管理产业的发展；第二，加速发展新兴领域，包括在香港建立国际黄金交易市场及大宗商品交易生态系统；第三，继续重视国际交流合作，对于有意迁册来港的公司，政府将提供协助以便利他们在这世界级城市与全球接轨并长足发展。