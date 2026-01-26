夏宝龙向议员提5点期望：树立良好形象 三权「同唱一台戏」多补台、不拆台

全国港澳研究会今日（26日）在北京和香港举行连线专题研讨会，中央港澳办主任夏宝龙在会上发言约45分钟。《星岛》获悉，夏宝龙向新一届立法会议员提出5点期望，包括厚植家国情怀、敢于担当作为、热心服务市民、勤勉参政议政，以及树立良好形象。他形容立法会议员是「崇高事业」， 寄语议员不止口头上支持，要拿出实际行动、调研政策提供建设性意见，做到「支持政府不缺位」、「监督政府不越位」。

夏宝龙：要心里装著市民 多「落区」、「落界」

港澳办之后发布夏宝龙的致辞内容。夏宝龙指，立法会要发挥好作用，关键在于议员，所有立法会议员都要尽职尽责、用心用情用力干好工作，展现出新一届立法会议员的风采。他提出5点：

一要厚植家国情怀。要认真践行自己的誓言，把忠于国家、忠于特别行政区、忠于基本法体现到具体工作中、落实到实际行动上，把「爱国者治港」、「爱国者治澳」的制度优势转化为治理效能。

二要敢于担当作为。要在特别行政区改革发展中发挥重要作用，不当局外人。在重大原则问题上，要立场坚定，敢于斗争、善于斗争，旗帜鲜明同反中乱港乱澳分子和美西方外部势力作坚决斗争。

三要热心服务市民。要心里装著市民，多「落区」、「落界」，倾听基层市民和业界声音，有心、有力、有承担。对市民反映的急难愁盼问题要想方设法帮忙解决，对事关民生福祉的事情要努力推进，做到民有所呼、我有所应。

议员要有做事本领、解难能力

四要勤勉参政议政。要兢兢业业、恪尽职守，集中精力积极参与立法会各项工作，专业地履行职责，高质量参政议政。无论是新任议员，还是连任议员，都要有做事的本领、解决难题的能力，以结果为目标。

五要树立良好形象。要非常注意个人操守，以良好的形象为市民树立榜样。要遵守议员守则，谨言慎行，廉洁奉公，行事以公心为先，维护好立法会的声誉。

夏宝龙：立法、司法机关要维护行政主导

专题研讨会主题为「深入贯彻落实行政主导 促进香港特别行政区良政善治」，夏宝龙、前全国人大法律委员会主任乔晓阳、首届立法会主席范徐丽泰等人发言。据悉，夏宝龙席间提到立法会议员应该以立法会工作为主，要注意公众形象、树立榜样，议员的一言一行一举一动，「香港市民看着你、特区政府看着你、中央看着你」。 他强调议员要做好民生建设，亦要敢于与反中乱港份子斗争。

夏宝龙又提到，坚持和完善行政主导，关键是行政长官和特别行政区政府要强化香港、澳门当家人意识，切实担负起治理香港、澳门第一责任人的责任。行政长官角色关键、职责重大，要行使好法律赋予的权力，承担起对特别行政区的全面领导责任，把这个「家」当好。

他强调，坚持和完善行政主导，需要立法机关、司法机关积极支持配合，形成强大治理合力。行政、立法、司法机关各司其职、各负其责、协作配合是行政主导体制的要义所在。行政、立法和司法机关的职权虽有分工，但根本目的是一样的，就是在行政主导下为了治理好特别行政区，为了广大市民的根本福祉和港澳的整体利益，「要同唱一台戏，要多补台，不能拆台」。立法机关、司法机关都要维护行政主导体制，尊重这一原则。

夏宝龙指，坚持和完善行政主导，离不开社会各界支持参与，共同营造落实行政主导的良好社会氛围。行政主导要落实到位，归根到底有赖香港、澳门社会各界和广大市民的大力支持和共同努力。香港、澳门是全体市民的共同家园，每位市民都是持份者、建设者、受益者，「大家都要为了这个家，增强主人翁意识，立足自身岗位积极支持特别行政区政府依法施政，为促进香港、澳门长期繁荣稳定作出自己应有的贡献。」

相关新闻：

据悉夏宝龙提醒议员注意公众形象：「市民看着你、中央看着你」 特首对三权有「指引权」

摄影：苏正谦