夏宝龙提行政主导5大优势 批反中乱港分子鼓吹「三权分立」 图排斥中央权力

全国港澳研究会今日（26日）举行北京和香港连线研讨会，主题为「深入贯彻落实行政主导 促进香港特别行政区良政善治」，其中香港分场在政府总部举行。中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙出席并致辞，强调行政主导是《基本法》确立的核心原则，必须长期坚持和不断完善，以提升特别行政区治理效能，推动港澳高质量发展。

夏宝龙：行政主导「执行有力」、「集中资源办大事」

夏宝龙指，行政主导是实现「港人治港」、「澳人治澳」及高度自治的最佳政权组织形式，亦是提升特区施政效率、应对风险挑战、维护繁荣稳定的必然选择。港澳回归以来的实践证明，行政主导在统筹资源、推动发展、改善民生及提升国际竞争力方面，展现出强大生命力和优越性。

他指，港澳回归以来的实践证明，行政主导具有强化统筹、执行有力的优势，有效维护国家主权、安全、发展利益；行政主导具有抢抓机遇、灵活应变的优势，有效促进特别行政区经济繁荣发展；行政主导具有集中资源办大事、兼顾各方面利益的优势，有效改善社会民生福祉；行政主导具有守正创新、政策稳定的优势，有效提高国际竞争力和影响力；行政主导具有快速响应、处置高效的优势，有效应对化解各种风险挑战。

行政长官和特区政府须强化「当家人」意识

不过他表示，行政主导在实际运行中并非一帆风顺，例如在香港一度遇到巨大挑战，教训十分深刻。他指有反中乱港分子与外部势力想架空、改变《基本法》确定的行政主导，鼓吹「三权分立」那一套，削弱行政长官和特区政府权威，进而损害中央权威乃至抗拒、排斥中央权力。夏宝龙强调，这是绝对不允许的，故必须保持高度警惕，对于一些模糊乃至错误的认识必须正本清源、纠正纠偏。

夏宝龙强调，行政长官和特区政府须强化「当家人」意识，切实担负起治理香港、澳门第一责任人的责任，把这个「家」当好、把行政主导落实到治理各层面，建设高效有为政府。各部门须加强顶层设计，做好与国家「十五五」规划对接，并主动识变应变求变、革新，破除利益固化藩篱、破解深层矛盾。

对立会提五点期望：须注意操守 维护立会声誉

谈及立法会角色，夏宝龙期望新一届立法会履职尽责，支持行政长官和政府依法施政，提出具建设性的意见，协助政策落地，做到支持不缺位、监督不越位，探索行政与立法良性互动的新路径。

他并对立法会议员提出五点期望，包括厚植家国情怀、勇于担当作为、热心服务市民、勤勉参政议政，以及树立良好形象。他强调，须非常注意个人操守，以良好形象为市民树立榜样；同时要遵守议员守则，谨慎行，廉洁奉公，行事以公心为先，维护好立法会声誉。

立法及司法机关须唱一台戏、要多补台、不能拆台

他表示，行政主导作为基本法设计特别行政区政治体制的重要原则，根源于中国宪法，是全面准确贯彻「一国两制」方针的制度保障。《基本法》设计既体现中国特色，亦符合港澳资本主义制度特点和法律地位。行政长官作为特区政府和特区的首长，须向中央人民政府和特区负责，行政主导有利于正确处理中央与特区关系，维护特区宪制秩序。

他指出，行政主导的落实，亦需要立法及司法机关积极支持配合，三者须各司其职、各负其责，协作配合是行政主导体制的要义所在，强调「要唱一台戏、要多补台、不能拆台」。夏宝龙最后表示，今年是「十五五」开局之年，乘着强国建设、有特区政府和社会各界共同努力，有伟大祖国作坚强后盾，香港和澳门必将风光无限、大有可为，「一国两制」实践必将越走越好、越走越稳。

多名政界人士陆续抵达政总，图为中联办副主任刘光源。

多位官员包括中联办副主任孙尚武、中联办副主任张勇等人亦有出席。

