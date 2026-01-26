Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏宝龙提行政主导5大优势 批反中乱港分子鼓吹「三权分立」 图排斥中央权力

政情
更新时间：13:43 2026-01-26 HKT
发布时间：13:43 2026-01-26 HKT

全国港澳研究会今日（26日）举行北京和香港连线研讨会，主题为「深入贯彻落实行政主导 促进香港特别行政区良政善治」，其中香港分场在政府总部举行。中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙出席并致辞，强调行政主导是《基本法》确立的核心原则，必须长期坚持和不断完善，以提升特别行政区治理效能，推动港澳高质量发展。

夏宝龙：行政主导「执行有力」、「集中资源办大事」

夏宝龙指，行政主导是实现「港人治港」、「澳人治澳」及高度自治的最佳政权组织形式，亦是提升特区施政效率、应对风险挑战、维护繁荣稳定的必然选择。港澳回归以来的实践证明，行政主导在统筹资源、推动发展、改善民生及提升国际竞争力方面，展现出强大生命力和优越性。

他指，港澳回归以来的实践证明，行政主导具有强化统筹、执行有力的优势，有效维护国家主权、安全、发展利益；行政主导具有抢抓机遇、灵活应变的优势，有效促进特别行政区经济繁荣发展；行政主导具有集中资源办大事、兼顾各方面利益的优势，有效改善社会民生福祉；行政主导具有守正创新、政策稳定的优势，有效提高国际竞争力和影响力；行政主导具有快速响应、处置高效的优势，有效应对化解各种风险挑战。

行政长官和特区政府须强化「当家人」意识

不过他表示，行政主导在实际运行中并非一帆风顺，例如在香港一度遇到巨大挑战，教训十分深刻。他指有反中乱港分子与外部势力想架空、改变《基本法》确定的行政主导，鼓吹「三权分立」那一套，削弱行政长官和特区政府权威，进而损害中央权威乃至抗拒、排斥中央权力。夏宝龙强调，这是绝对不允许的，故必须保持高度警惕，对于一些模糊乃至错误的认识必须正本清源、纠正纠偏。

夏宝龙强调，行政长官和特区政府须强化「当家人」意识，切实担负起治理香港、澳门第一责任人的责任，把这个「家」当好、把行政主导落实到治理各层面，建设高效有为政府。各部门须加强顶层设计，做好与国家「十五五」规划对接，并主动识变应变求变、革新，破除利益固化藩篱、破解深层矛盾。

对立会提五点期望：须注意操守 维护立会声誉

谈及立法会角色，夏宝龙期望新一届立法会履职尽责，支持行政长官和政府依法施政，提出具建设性的意见，协助政策落地，做到支持不缺位、监督不越位，探索行政与立法良性互动的新路径。

他并对立法会议员提出五点期望，包括厚植家国情怀、勇于担当作为、热心服务市民、勤勉参政议政，以及树立良好形象。他强调，须非常注意个人操守，以良好形象为市民树立榜样；同时要遵守议员守则，谨慎行，廉洁奉公，行事以公心为先，维护好立法会声誉。

立法及司法机关须唱一台戏、要多补台、不能拆台

他表示，行政主导作为基本法设计特别行政区政治体制的重要原则，根源于中国宪法，是全面准确贯彻「一国两制」方针的制度保障。《基本法》设计既体现中国特色，亦符合港澳资本主义制度特点和法律地位。行政长官作为特区政府和特区的首长，须向中央人民政府和特区负责，行政主导有利于正确处理中央与特区关系，维护特区宪制秩序。

他指出，行政主导的落实，亦需要立法及司法机关积极支持配合，三者须各司其职、各负其责，协作配合是行政主导体制的要义所在，强调「要唱一台戏、要多补台、不能拆台」。夏宝龙最后表示，今年是「十五五」开局之年，乘着强国建设、有特区政府和社会各界共同努力，有伟大祖国作坚强后盾，香港和澳门必将风光无限、大有可为，「一国两制」实践必将越走越好、越走越稳。

相关新闻：据悉夏宝龙提醒议员注意公众形象：「市民看着你、中央看着你」 特首对三权有「指引权」

多名政界人士陆续抵达政总，图为中联办副主任刘光源。
多名政界人士陆续抵达政总，图为中联办副主任刘光源。
多位官员包括中联办副主任孙尚武、中联办副主任张勇等人亦有出席。
多位官员包括中联办副主任孙尚武、中联办副主任张勇等人亦有出席。

摄影：苏正谦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
4小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
16小时前
卡尼早前访华，会晤习近平。卡尼表明，无意寻求与中国达成自由贸易协定。美联社
回应特朗普加征关税威胁 卡尼：无意与中国达成自由贸易协定
即时国际
5小时前
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
4小时前
尼帕病毒︱印度爆疫情多国加强健康监测 病毒可人传人死亡率达75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多国加强健康监测 病毒可人传人死亡率达75%
即时国际
23小时前
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
政情
5小时前
破冰实验︱安徽女滚水淋雪封挡风玻璃 全网追骂因一自私行为
破冰实验︱安徽女滚水淋雪封挡风玻璃 全网追骂因一自私行为
即时中国
7小时前