陈家珮逆线行车｜汤家骅：议员没有任何特权 大律师解画检控视乎现场因素

新民党立法会议员陈家珮昨（23日）在湾仔逆线驾驶。行会成员、资深大律师汤家骅今（24日）向《星岛头条》表示，事件「多多少少」会影响市民对立法会议员的观感，强调议员没有任何特权，直言「迟少少开会，应该唔会有任何惩罚」。大律师陆伟雄表示，类似逆线行车个案，执法部门会根据多项因素决定检控方向，可能涉及「不小心驾驶」或「危险驾驶」罪名，两者刑罚及后果存在差异。他强调，法庭不会因为议员身份而有任何特别优待、豁免或凌驾法律的权利。

「危险驾驶」视乎严重程度定罪

根据香港法例第374章《道路交通条例》第37、38条，若属「危险驾驶」，则视乎严重程度，一经循简易程序定罪，最高可判罚款1万元及监禁12个月；一经循公诉程序定罪，则处以罚款2.5万元及监禁3年。若控以「不小心驾驶」，最高可处罚款5000元及监禁6个月。此外，「危险驾驶」罪名一旦成立，法庭必须颁令停牌，首次定罪者停牌期不少于6个月，若有同类案底，停牌期不少于两年。

检控方向需综合考虑多项因素

陆伟雄解释，检控方向并非随意决定，需综合考虑多项因素，包括逆线驾驶目的，是否因有突发事件等紧急情况；逆行的行车距离长短，距离越远，影响性和危险性越大；逆线行车时的车速；现场有否特殊状况等。另外，亦要考虑涉事路段是否有其他道路使用者，如路上无车辆行驶及行人，则无影响其他使用者，情况较轻微；若道路繁忙，对头车或行人需要闪避逆行车，存在影响他人情节。

消防车在场原因影响检控 事件有待警方厘清细节

陆伟雄提到，陈家珮事件中有消防车在场，消防车出现的原因亦属考虑因素之一，若消防车正执行救援任务，涉事车辆与消防车相对，事件严重性及危险性会加大；若进行例行消防检查，则情况可能相对轻微。他强调，对事件详情了解较少，具体细节仍需警方调查厘清，例如消防车停泊原因为何等，这些都将影响最终检控决定。最终是否检控、以何罪名提出检控，将由警方或律政司根据全面调查结果作专业判断。

