大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选

本周官场新闻特别多，先有政府饮用水风波纪律行动公布，再有驻天津处主任郑震生闪电被炒，昨日再传出多名问责官员将「落马」，政界茶余饭后话题多不胜数。距离本届政府任满不足一年半，此时传出换人消息，政圈各有看法，有行会中人认为，应待宏福苑火灾调查结果出炉后，按事实追责；亦有人主张「手起刀落」，尽快有官员鞠躬下台，以息民愤。

据悉，官场上周已开始传出「大地震」，政制及内地事务局局长曾国卫、房屋局局长何永贤，以及一名副司长有份上榜，也有其他局长被视为「高危」。独立委员会正马不停蹄工作，调查宏福苑火灾起因，事件亦牵涉不同政策局和部门，目前政府似是倾向等齐调查结果，厘清责任谁属后才「落刀」。

不过值得注意的是，与大火事故无关的政治委任官员，可能另有安排，意味与宏福苑事件沾不上边的高官，反而有机会「顺手推舟」提早下台。昨日传出曾国卫或离任消息后，政界纷纷猜测出事原因及去向，恰巧近日驻天津办主任卷入豪华款待风波，令事件更为耐人寻味。

有趣的是，至少有两名建制议员探问，曾国卫是否有机会升任副司长；也有人为他说项，认为他被美国制裁，也算是「功勋」。

政界向来热衷「估领袖」游戏，倘若曾国卫、何永贤等官员被撤换，将牵一发而动全身，高层人事势必大执位。有建制中人指，要审视政府内部是否有合适人才顶上，例如熟悉政府运作的常任秘书长，但政府本身亦陷入「常秘荒」；另一途径是从现任副局长之中，提拔有能之士为局长。

今次人事变动亦传出有副司长「落马」，预料很大机会由政府内部晋升；至于接任热门人选，政界估计不外乎个别表现进取的局长。有政圈人士分析，本届政府任期只余一年多，特首选举明年便举行，谁人「上位」出任副司长及局长，更可能牵涉下届政府高层布局，换人背后的时机及考量会更多。

全国港澳研究会顾问刘兆佳相信，即使任期只得一年半，若接任人有所表现，下任特首定必有兴趣挽留，「中央亦会睇实官员表现，事实上特区政府换届，并非是『一朝天子一朝臣』，无论政策或人才都有一定延续性。」

宏福苑世纪大火后，政府成立独立委员会调查，最快今年9月才提交报告，此时传出高官换人消息，又会否影响委员会工作？有资深建制派认为，委员会只负责审视火灾原因、大维修围标问等制度问题，并非「分配责任」，最终哪个部门或人士要负上责任，必然由政府定夺。

