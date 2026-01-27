曾国衞免职｜任内两场立法会选举录逾3成投票率 被美国制裁称「一点感觉也没有」

据新华社报道，2020年起出任政制及内地事务局局长的曾国衞今日(27日)被免去局长职务。曾国衞是首位纪律部队出身的政制及内地事务局局长，任职5年期间，有份推动完善选举制度、重塑区议会、举办立法会换届选举等；去年12月的立法会改选，地区直选投票率达31.90%，超级上一届，曾获港澳办称赞选举成功圆满举行。2020年8月，美国制裁多名中港官员，曾国衞是其中之一，制裁令至今仍生效。

入境处出身 疫情亲带队赴日本包机接回港人

曾国衞于1987年加入前人民入境事务处（1997年改称为入境事务处），任职助理入境事务主任，于1991年晋升为入境事务主任，再于2000年晋升为高级入境事务主任。在2004年，曾国衞晋升为总入境事务主任，至2007年升任助理首席入境事务主任。他于2012年晋升入境事务处助理处长，2014年晋升入境事务处副处长，2016年出任入境事务处处长。

曾国衞担任入境事务处处长时，停泊日本横滨的钻石公主号邮轮爆发新型冠状病毒，有369名港人滞留船上强制检疫，当中70人确诊，31人为紧密接触者在陆上隔离，有193人乘政府包机回港。曾国衞亲自带队赴日本交涉接回港人，他形容该次救援行动是他30多年职业生涯中最高难度。

2020年被美国制裁 曾国衞：无感觉

2020年8月7日，美国财政部宣布，制裁11名「损害香港自治」的中港官员，被制裁者包括时任行政长官林郑月娥、曾国衞等人。曾国衞当时回应指，美国的制裁对他没有实质影响，对此「一点感觉也没有」，批评美国做法是自欺欺人。他说自己没有资在美国、没有子女在美读书、没有计划赴美，故制裁没有带来实质影响。

立法会选举投票率超前上届 港澳办称赞

曾国衞任内顺利完成了完善选举制度后首两次选举，包括2021年第七届立法会选举及2025年第八届立法会选举。第七届立法会选举投票率为30.2%，较2016年香港立法会选举投票率低约28%，是香港回归以来地区直选投票率最低的一次；第八届立法会选举地方选区投票率为31.9%，较上届高1.7个百分点，有超过131万名选民投票。

港澳办当时形容选举过程安全、顺利、圆满，又指「选举委员会界别、功能界别和地方选区的投票率均大幅超越上届」，充分代表香港民意，也充分反映香港社会对选举的高度重视、积极认同和热烈支持，「充分展现香港坚定迈向由治及兴的强大决心意志」，对此热烈祝贺。

区选曾「甩辘」 电子选民登记册系统发生故障

不过，曾国衞任内处理选举亦有「甩辘」事件，在2023年区议会选举投票日，电子选民登记册系统晚上发生故障，令各投票站未能使用系统发出选票，投票时间更破天荒加时。曾国衞事后指，对选民造成不便，当局会汲取经验，努力采取所需的保障措施。

任内提「同性伴侣关系登记草案」 被立会否决

政府2025年提交《同性伴侣关系登记条例草案》，旨在建立同性伴侣关系登记制度以履行终审法院裁决，惟遭到跨党派反对，立法会以71票反对、14票赞成、1票弃权之下大比数否决草案，成为当届立法会首个被否决的政府法案。曾国衞当时表示失望，但不认为会冲击法治，未达共识不拟申法院延期。

曾获颁金紫荆星章

曾国衞在2022年获政府颁授金紫荆星章，嘉奖语指，他尽心竭力为政府和香港市民服务35年，表现卓越，尤其在担任入境事务处处长和政制及内地事务局局长期间，为香港居民和访客提供出入境设施和相关服务，以及处理政制及选举事务、促进与内地更密切联系和合作，贡献良多。