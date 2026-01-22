立法会通过对接「十五五」规划议案 议员：被动等内地政策红利不如主动出击

立法会大会今早（22日）续会，审议由商界（第三）严刚提出的「制订香港特区发展愿景，主动对接国家十五五规划」无约束力议员议案。议案终获得在席两部分议员支持通过。

范骏华：找到战略定位 巩固「一国两制」优势

选委界范骏华认为，香港要主动对接「十五五」规划，需要利用好「一国两制」的制度优势，并延续突出优势，亦要从「十五五」发展方向中，找出具有潜力、实力的项目加以对接，从而令香港全面融入及服务国家发展大局，产生更大的协同效应。

他提到，「一国两制」是香港独特优势的根本，既可对接中国特色社会主义制度，亦可以资本主义经济制度运作，在全球化中担当亚洲国际都会角色，因此要在「十五五」内找到战略定位，巩固「一国两制」的制度优势是非常重要。

陈振英：对接「十五五」要主动及广泛

金融界陈振英表示，要对接「十五五」规划，香港参与策略有两个关键词，包括要「主动」，指与其被动等内地的政策红利，不如主动出击，积极调研、深挖机遇，在不同范畴提出对接方案，在发展大局中抢占先机。其次是「广泛」，不能再由个别行业单打独斗，要形成全社会、跨界别、跨行业共同参与，融合发展，互补长短。

他以金融界为例，推进人民币国际化不单有利于香港巩固提升国际金融中心地位，亦可赋能各行各业，更是国家在「十五五」时期扩大高水平对外开放的重大举措。就离岸人民币债市而言，由于多数发行期为3至5年，难以形成可参考的收益率，债券绝大部分被持有至到期，交投有限，他提议政府与国家财政部等部委商讨，在香港建立健全、长远的离岸人民币债券发行计划。

陈晓峰吁智能化提升司法效率

自由党法律界陈晓峰表示，香港要在高质量发展与高水平对外开放的大局之中稳住优势、增强动能，法治不是配套，而是核心竞争力的「核心作业系统」，而稳固法治的关键是司法独立能否有效运作，尤其在国际商贸与跨境投资之中，当事人选择一个地方作为争议解决地，看的不只是调解、仲裁、审裁机构是否专业，更会看这些机构是否高质素、司法是否独立、是否能够及时与有效地处理相关案件。

他建议借镜内地采用科技系统，例如「数字法院、智慧法院、掌上办」处理个案，作为香港司法现代化的参考例子，透过科技提升效率、缩短法院排期、降低成本，并以更便民的方式提供司法服务。他强调推动数字化与智能化，可强化司法，提升可及性与时效，但不是取代法官判断，而是让司法资源用在最需要人类判断的地方。

政制及内地事务局副局长胡健民表示，今天是第八届立法会成立以来第二个正式会议，议员便迅速提出有关制订香港特区发展愿景、主动对接国家「十五五」规划的议案，并在上周的内务委员会会议上通过成立了「香港主动对接国家『十五五』规划工作小组委员会」。他形容这份积极作为，充分体现议员们心系国家发展大局和香港长远繁荣稳定的强烈使命感。

他指，「十五五」规划建议为香港发展作出重要部署，支持香港巩固提升和建设打造「四中心、一高地」的地位，国家主席习近平已明确指示香港需要锚定目标任务，坚定信心、乘势而上，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革开放。当局必须要抓紧香港在国家整体发展战略中的定位，更好服务国家所需，同时带动香港发展。

