曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务

【曾国衞离任】新华社报道，依照《中华人民共和国香港特别行政区基本法》的相关规定，根据香港特别行政区行政长官李家超的建议，国务院2026年1月27日决定：免去曾国衞的政制及内地事务局局长职务。

曾国衞于1987年加入入境事务处，任职助理入境事务主任。他于2012年晋升入境事务处助理处长，2014年晋升入境事务处副处长，2016年出任入境事务处处长。

曾国衞于2020年，上届政府任期中段接任政制及内地事务局局长，其后遭美国制裁。2021年完善选举制度，曾国衞是政府主力。至本届政府，由于并无政改，曾国衞可表现之处不多，2023年他与民青局合力推动区议会改制。去年政府基于法庭裁决，向立法会提交《同性伴侣关系登记条例草案》，但遭大比数否决。曾国衞在法例审议期间向议员寻求支持时，遭行会成员吴秋北在社交平台点名批评。

据政府网页介绍，政制及内地事务局负责协调《基本法》的全面和贯彻落实。局方按照「一国两制」、「港人治港」和高度自治的原则，发展和维持香港特区政府与中央人民政府和其他内地政府部门建设性的工作关系。

