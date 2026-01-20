Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 政制局：正了解事件

更新时间：23:14 2026-01-20 HKT
发布时间：23:14 2026-01-20 HKT

政府对公务员接受利益和款待有严格指引，特区政府驻天津联络处主任郑震生近日在社交平台发文，指自己「新官上任」前往天津履职，入住当地丽思卡尔顿酒店时，幸运地获免费升级至套房，并上传房内设施影片及酒店地区总经理的欢迎信，称感到很开心，引起网民热议。

网民翻查郑震生的帖文，发现他去年5月亦曾发文，表示获喷射飞航高管、「挚友Alan」安排，乘搭私人舱室前往澳门，并称「此番盛情，铭感五内。谨此拜谢」。他亦大晒自己在舱室的照片，当中有梳化、电视等设备。政制及内地事务局表示，正了解事件，若发现有任何违法违规情况会严肃跟进处理。

目前，有关帖文已被删除，在社交平台亦搜寻不到郑震生的帐号。

郑震生为特区政府驻天津联络处主任。Threads撷图
郑震生为特区政府驻天津联络处主任。Threads撷图
政府电话簿中，郑震生的职位是驻天津联络处主任。
政府电话簿中，郑震生的职位是驻天津联络处主任。

公务员须确保公职与私人利益间无冲突

根据《公务员守则》规定，公务员须确保公职与私人利益之间不会出现实际、观感上或潜在利益冲突，如出现实际 、观感上或潜在利益冲突，须尽快向上司申报，以便上司决定如何妥善处理，或视乎需要把事情提交更高层的人员决定。

公务员亦不得利用公职身份为自己或他人谋取私利，亦不得直接或间接索取或接受任何利益或餽赠，以致影响或可能令人有理由认为会影响他们执行职务与职责。

根据《防止贿赂条例》，严禁公务员贪污受贿，虽然款待不属条例内所指的利益，但公务员必须避免接受任何过分奢华、慷慨或频密的款待，以免履行职务时造成尴尬，或令政府声誉受损。

驻京办提醒官员  网上分享生活时注意公众观感

政制及内地事务局回复《星岛头条》查询表示，郑震生是按「退休后服务合约计划」受聘为香港特区政府驻天津联络办公室主任。他日前前赴天津履新时所乘坐的航班，升舱所涉的额外费用是由他本人支付，而郑震生在天津的住宿费用亦是由他本人自行承担，不涉及公帑开支。据了解，他的酒店房间获得升级，是由于他是有关酒店集团的高级会员。

至于前往澳门的事件，当局指目前仍在了解中，「若发现有任何违法违规情况会严肃跟进处理」。

政制及内地事务局又指，驻京办已提醒有关人员在社交媒体上分享其生活时，应注意公众观感。

陈祖光：若款待与公仆身份有关或违例

曾任警察多年的立法会公务员及资助机构员工事务委员会委员陈祖光接受《星岛头条》查询时表示，所有公务员均受防止贿赂条例规管，目前不清楚事件详情，但认为如果该名人士向郑震生作出款待，与其公务员身份有关，或可能违反防止贿赂条例。但如果有关款待属一般人在平常外游时，都可享有的「正常Upgrade 」，则没有问题。

不过陈祖光指，公务员在接受款待时，需要有警觉性，自己过去在担任警察时，如果有人向他提供款待都会格外谨慎。他又认为事件引起公众关注，即使未必涉及纪律问题，公务员事务局及其所属部门应向该名公务员了解情况。

管浩鸣：如属实公务员事务局应跟进

选委界管浩鸣则表示，公务员为公仆，所有公务员在接受款待时，应有一定要敏感程度，认为如果事件属实，公务员事务局应就此作出跟进。

林琳：感惊讶和失望

立法会公务员及资助机构员工事务委员会委员、民建联林琳表示，对此感到惊讶和失望，指一位具有丰富经验、主理贸易和商务的前高级官员，理应对公务操守和利益冲突有高度敏感度，即使已退休并以合约形式受聘，他的判断力和行为依然代表政府的形象。公然在社交媒体展示，并炫耀可能涉及不当款待的行为，无论从个人判断定公众观感上，都属严重失当。

林琳又指，根据公务员事务局网页指引 ，虽然款待本身未必直接等同《防止贿赂条例》中的「利益」，但规条已明确指出公务员必须避免接受任何过分奢华、慷慨或频密的款待，以免履行职务时造成尴尬，或令政府声誉受损。她认为问题核心不单在于「有没有收钱」，而是在于接受款待的性质、价值、同频密程度，以及「会否与他现时或过往的公职身份构成或令人觉得有利益冲突」。作为贸易相关官员，接受商界奢华款待，容易令公众产生不当联想，所以必须极度审慎，并应按规定作出申报。

她又认为，事件涉严重观感问题，「 市民对公务员操守要求，往往比法律条文更严格。即使未触犯法例，但行为若令公众对政府诚信、公正产生怀疑，就已经损害政府声誉」。至于是次有没有违反公务员守则，需要根据具体事实去判断，例如款待细节、提供者身份与该官员有无公务关联等。目前未有详细资料，但单从网上资料而言，事件极有可能已经抵触公务员须维护公众信任，政府声誉和基本操守要求。

她续指，有关部门应立即启动调查，严肃跟进并厘清事件细节，包括款待性质、有否申报等，并重点评估行为是否违反咗聘约中订的操守条款，以及对政府形象造成损害。若有关人员无合理解释，认为最少应停职调查，如情况严重，终止其聘用合约为必须考虑的选项，以彰显政府对维护公务员操守决心，迅速挽回公众信心。

