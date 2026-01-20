立法会事务委员会提名截止 邵家辉邓家彪料分别任保安及民政事务委员会主席

立法会2026年会期，18个事务委员会正副主席选举昨（19日）截止提名。所有事务委员会的正副主席一职，均只接获一个有效提名，预料全部获提名的议员都可成功当选。当中自由党邵家辉、民建联陈学锋，分别获提名为保安事务委员会正副主席；工联会邓家彪、新民党何敬康，分别获提名为民政及文化体育事务委员会正副主席；G19简慧敏、民建联周浩鼎分别获提名为司法及法律事务委员会正副主席。

吴秋北、管浩鸣料「冧庄」

在上年担任房屋事务委员会主席的吴秋北，以及福利事务委员主席的选委界管浩鸣，分别被提名连任为该两个委员会的主席，料将再次「冧庄」；曾任交通事务委员会主席的民建联陈恒镔料亦会「翻兜」，今年同样获提名成为交通事务委员会主席；至于选委界陈凯欣、九龙中杨永杰，分别获提名为食物安全及环境衞生事务委员会正副主席；选委界林筱鲁、经民联刘业强分别获提名为发展事务委员会正副主席。

18个事务委员会将于本周五（23日）举行2026年会‍期首次会‍议，议程包括选举主席及副主席。

