饮用水风波︱田北辰批事件「荒谬绝伦」：处理不达标公务员应绝不手软 促启动纪律研讯

政府今日公布就「冒牌水」事件涉事三名公务员的处理结果，实政圆桌召集人田北辰直言做法「完全唔够严格」，形容事件本身「荒谬绝伦」，认为有关人员的能力及判断水平，与社会对公务员的高度期望存在严重落差。

收回勋章只是「起码」 应作公开谴责

至于前物流署署长陈嘉信，田北辰认为其责任在于监管不力及管理不善。他指出，公务员增薪点不应属自动机制，批评政府在事件曝光后才提出停发增薪点已太迟，作为部门首长，理应及早运用相关管理工具处理表现不达标的人员。

田北辰又指，收回陈嘉信的勋章只是「起码」，认为政府更应作出公开谴责，让所有公务员首长知道自己管理及用人的责任有多重中大。

相关新闻：

饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级

饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）

饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果

饮用水风波︱物流署首长级人员将受纪律研讯 据悉为前采购总监曾昭奇

田北辰又指，收回陈嘉信的勋章只是「起码」，认为政府更应作出公开谴责。

田北辰：行为太荒谬 质疑有否涉串谋诈骗

田北辰指出，据其了解，涉事三人当中包括一名D1级官员（A），以及其两名直属下属（B、C）。他指，事件初期，涉事供应商提交的文件印章已有明显错误，「任何人收到都知道一定系伪造」，但指C收到竟然「完全唔理，就咁叫对方补交」，形同给予对方第二次机会造假，而在文件补交后，仍未有按基本常识联络供应商作出核实。

其后，涉事公司再提交的检测报告被揭发同样属伪造，B虽有向上司A作出汇报，但最终的处理方式仍只是要求对方再次补交文件。田北辰质疑，整个处理过程令人怀疑是否涉及串谋诈骗，但政府现仅以「缺乏警觉及判断力」形容事件，未有正面回应是否涉及串谋或刑事责任，认为这是事件关键问题。

实政圆桌召集人田北辰形容事件本身「荒谬绝伦」。

情节严重 应引用条例革职或迫令退休

他指出，若最终证实三人并无串谋，相关行为同样「荒谬得难以解释」，令人质疑其是否仍适合继续担任公务员，强调三人均应面对正式纪律研讯。其中，B因有向上级汇报，建议可按《公务人员（管理）命令》第九条，即「不足以成为革职或迫令退休理由的行为不当」处理；至于情节较为严重的A及C，则应引用第十条，即「足以成为革职或迫令退休理由的行为不当」去处理。