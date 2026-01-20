宏福苑大火｜葛珮帆倡智慧消防 以3D模型重组火警经过 应用无人机助消防救援

大埔宏福苑去年发生五级大火，社会高度关注善后工作。民建联立法会议员葛珮帆今日（20日）提出多项智慧防灾建议，包括打造「事前预警+事中控制+事后评估」全周期智慧消防屋苑、利用无人机科技支援消防救援，以及建立可视化3D地图模型及数据库，做好「智慧防灾」与「智慧善后」，建设一个更宜居的香港。

利用3D模型和人工智能 精确推演火灾发生过程

葛珮帆表示，若利用3D模型和人工智能，可精确推演火灾发生时的动态过程，结合报案时间、火势蔓延速度、救援队伍抵达时间等关键节点，可重组案发经过，并深入分析灾难成因，客观评估现行的消防防御制度、应急响应机制及救援流程的有效性，为未来政策改进提供科学依据，建立长期支援追踪与效益评估平台。

建议利用无人机科技支援消防救援

葛珮帆亦建议在公共区域、天井、垃圾房等关键点，及针对火警钟不响、消防喉没有水、防烟门经常不关闭等异常情况，安装联网传感器，情况有异时即时推送警报至管理处和住户手机应用程式。另外，除传统洒水系统外，建议增设气体或细水雾灭火装置，并探索烟灶联动等厨房安全。

另外，她亦建议利用无人机科技支援消防救援，在火灾发生初期，自动化无人机可迅速升空，搭载高清、红外线热成像镜头，实时将火场影像和数据传送到指挥中心和消防人员的手机App，为决策提供依据，平时则可利用无人机定期检查外墙、窗户及高空设施，排查安全隐患，实现「事前预警」。

无人机灭火有发展潜力 技术和安全仍需研究

葛珮帆表示，内地消防正大力推进利用无人机灭火，当中包括涵道多旋翼、电动多旋翼等，不过﻿﻿载重能力有限，飞行高度、载水量都受到限制，认为无人机灭火确有发展潜力，但技术和安全上仍有不少挑战，需要更多研究及测试验证。

智慧城市联盟绿色委员会副主席徐开源建议，以地理区块链技术协助监察使用的建材物料必须合乎标准，同时可就建材物料的来源作采购追踪，把物流路线、存仓、转发地点等位置串连。

记者：黄子龙