饮用水风波︱物流署首长级人员将受纪律研讯 据悉为前采购总监曾昭奇

政府购买冒牌饮用水风波，政府今日（20日）公布纪律行动报告。调查显示有3位物流署人员表现，未能达到与其职级及表现相称的水平，其中一位是首长级人员，须接受纪律研讯。公务员事务局局长杨何蓓茵表示，因私隐问题，拒绝公布3名人员身份。

「冒牌水」标书由曾昭奇签署

据了解，该名首长级人员为已退休的政府物流服务署采购科总监曾昭奇。翻查资料，「冒牌水」标书由曾昭奇签署。而曾昭奇的名字在去年9月在政府电话簿消失，总监一职由同属采购科一名首席物料供应主任内部晋升。

杨何蓓茵：3名物流署职员调查期间均需工作

杨何蓓茵在记者会表示，因私隐问题，不会在记者会透露3位物流署职员的身份，亦不会回应任何有关他们身份的猜测。但她亦提到，3名物流署职员在调查期间均需要工作，「有啲放紧假嘅放假，唔系因调查而放假，有啲工作嘅继续工作。」她提到其中两位职员，将会进行纪律研讯，亦会就相关裁决作出惩处。

余下1位物流署人员虽于事件中有履行向上级汇报的责任，但政府仍会在其考绩报告中反映警觉性、判断力、分析力不足，亦会停止向其发放增薪点，并且给予书面的告诫，要求该人员日后在各项能力都要展示明显的进步。

