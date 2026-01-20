饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果

政府去年购买冒牌饮用水风波，公务员事务局局长杨何蓓茵，以及财经事务及库务局局长许正宇，今日（20日）公布检讨政府采购机制专责小组报告，以及就采购樽装饮用水事件进行的纪律调查结果。政府决定撤回向时任物流署署长陈嘉信颁授银紫荆星章决定，另惩处三名物流署人员包括首长级人员，包括停发增薪点。

陈嘉信仍有长俸？杨何蓓茵：未发现陈有疏忽

杨何蓓茵表示，基于事件严重影响政府声誉，且陈嘉信出任部门首长期间，在提升下属工作能力、触觉和积极性方面，「应该更有作为」，故政府决定撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定。杨何蓓茵指，撤回授勋并非惩罚，只是「撤回奖励」。

陈嘉信去年已展开退休前休假，政府只公布撤回其银紫荆星章，并未提及对陈嘉信退休金的处理。根据公务员事务局的资料，陈嘉信于1987年加入政府，属于旧制「长俸制」退休计划。被问到为何不停发陈嘉信退休金，杨何蓓茵并无正面回应，但强调是根据调查组得出的事实，去判定不同同事要负的责任，「讲问责不是凭空讲的，要基于事实」，指陈嘉信因为下属未有及时上报，故无法知悉有问题出现，因此调查组无发现他有疏忽的地方。

由于政府已表明，陈嘉信所受的并非「惩处」，故此可以理解为其长俸不受影响。

被问到政府去信陈嘉信后，对方有否回应，杨何蓓茵指同事有权作出申述，如有新观点政府会考虑，并放在人事档案中。而就事件中个别同事的回应，她指不便透露。

相关新闻：

饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级

饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）

被惩处人员仍于物流署工作 身份不予公开

杨何蓓茵指，基于调查结果，现阶段表面证据显示，涉事三名物流署人员中的两位，包括一名首长级人员，涉嫌未能及时识别明显不妥之处。政府将对他们展开正式的纪律聆讯，并按聆讯的裁决作出惩处。此外，这两位人员在工作能力上的欠缺，会反映在他们的考绩报告内。政府亦会向未达顶薪点的人员停止发放增薪点。

杨何蓓茵表示，余下的一名物流署人员，虽然在事件中有履行向上级报告的责任，但政府仍会在考绩报告中反映其警觉性、判断力及分析力不足，亦会停止向该名人员发放增薪点，并且给予书面的告诫，要求该人员日后在发现有不妥之处时必须向上级汇报。杨何蓓茵补充指，三名被惩处的物流署人员现阶段仍是物流署工作人员，调查期间仍如常工作。基于私隐，三人的身份不会公开。