饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）

【陈嘉信/物流署/授勋】去年8月爆出的政府购买冒牌水风波，时任物流署署长陈嘉信去年7月原本获特区政府颁授银紫荆星章，但风波爆出后，政府决定在调查结果出炉前，授勋典礼出席名单不包括陈嘉信。政府今日（1月20日）公布，撤回向陈嘉信授勋的决定，指他出任署长期间在提升下属工作表现，有不足之处，作为部门首长应承担责任。公务员事务局局长杨何蓓茵表示，撤回勋章不是惩罚，只是「撤回奖励」。



回归以来，连同陈嘉信共有12人被禠夺或撤回授勋，包括曾获最高荣誉大紫荆勋章的前政务司司长许仕仁。特区政府的授勋及嘉奖制度是甚么？还有哪些曾被禠夺勋章？《星岛头条》整合各方资讯，解释授勋制度。

特区政府在1997年7月1日后采用了本身的授勋及嘉奖制度，表扬为香港作出卓越贡献，或致力服务香港社区和公众而成绩斐然，或在所属范畴出类拔萃的人士。此外，政府亦颁授英勇勋章，对个别英勇人士给予嘉许。在香港以外地区作出的贡献，如理据充分，亦会予以表彰。

颁授勋章及奖状是要表扬受勋人士对香港所作的重要贡献或其在公共及社区服务方面所付出的努力。此外，政府亦颁授英勇勋章，对个别英勇人士给予嘉许。（以下大致列出10种，其余未能尽录）

大紫荆勋章 (GBM) 香港特别行政区授勋及嘉奖制度下的最高荣誉 表扬毕生为香港作出重大贡献的人士

金紫荆星章 (GBS) 颁授予对社会有重大贡献或积极参与公共或志愿服务而得到极高评价的人士

金英勇勋章 (MBG) 颁授予在个别事件中见义勇为，无惧高度危险，奋不顾身的人士，堪称英勇行为的最高典范

银紫荆星章 (SBS) 颁授予长期担任公共事务及志愿工作的领导人物

银英勇勋章 (MBS) 颁授予在个别事件中英勇非凡，堪称典范的人士

卓越奖章 (纪律部队及廉政公署) 颁授予纪律部队及廉政公署的首长级纪律部队人员，表扬他们致力服务社会及表现卓越

铜紫荆星章 (BBS) 颁授予长期服务社会并有杰出表现的人士。与银紫荆星章比较，获授铜紫荆星章的人士所提供的服务比较局限于个别范畴或方式

铜英勇勋章 (MBB) 颁授予在个别事件中英勇过人，殊堪嘉许的人士

荣誉奖章 (纪律部队及廉政公署) 颁授予纪律部队及廉政公署的各级纪律部队人员，表扬他们善于随机应变、忠于职守，作出宝贵贡献。这些人员能力过人、成就卓越，行为堪称典范

荣誉勋章 (MH) 表扬在地区或某个范畴长期为社区服务的人士 亦颁授予表现优异的非首长级公务员



判囚1年以上或有损名声 可禠夺勋衔

为维持特区授勋及嘉奖制度具高度完善持正水平，政府设立褫夺机制，用以审视获授勋／嘉奖人士是否适合继续拥有该勋衔／奖状。如获授勋／嘉奖人士的行为，会对其应否继续拥有该勋衔／奖状构成疑问，例如因被定罪而入狱一年或以上，不论是否获得缓刑，或作出有损授勋及嘉奖制度的名声的行为等，政府会考虑是否须禠夺其勋衔／奖状。

每宗个案由特首批准 收回其勋章或奖状

行政署会启动禠夺机制，处理获悉的褫夺勋衔／奖状个案。每宗褫夺勋衔／奖状的个案须由行政长官亲自批准。政府会在宪报公告将获授勋或嘉奖人士的姓名从授勋名单中剔除，并收回其勋章／奖状。

值得一提的是，香港坊间常以「搣柴」一词来形容褫夺勋章的决定。以往有说法指，「搣柴」一词应该来自香港警察术语「飞柴」（警员被贬职级）。

回归以来，计及今次陈嘉信，先后共有12人的勋章被禠夺或撤回，当中以前政务司司长许仕仁与新地前主席郭炳江涉贪案最为人熟悉，二人在2018分别被禠夺大紫荆勋章和银紫荆星章等。此外，前全国政协委员刘梦熊在2020年被裁定妨碍司法公正罪名成立，最终被禠夺铜紫荆星章。

陈嘉信因政府饮用水风波，被指作为部门首长应承担责任，政府决定撤回其银紫荆星章。虽然勋章未经颁授，但撤回有关决定，亦可视为「间接褫夺」，因此陈嘉信是「第12人」。

曾荫权终审法院上诉得直 大紫荆勋章力保不失

值得一提的是，前特首曾荫权因未有申报与雄涛股东黄楚标洽谈租约，曾一度在2017年被判公职人员行为失当罪罪成，但其后他上诉至终审法院并在2019年获判上诉得直，因此最终保留了他的大紫荆勋章。

相关新闻：饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级人员

姓名 被褫夺的勋章/荣誉 授勋年份 褫夺年份 主要原因及相关事件 许仕仁 (前政务司司长) 金紫荆星章、大紫荆勋章、太平绅士 1998 2007 2018 因涉及贪污案，被裁定公职人员行为失当、串谋向公职人员提供利益等5项罪名成立，判监7年6个月。 郭炳江 (新地前主席) 银紫荆星章、太平绅士 2007 2018 同样涉及许仕仁贪污案，因串谋公职人员行为失当罪罪成而被判监5年。 陈嘉信(前物流署署长) 银紫荆星章 2025 (原定) 2026 政府饮用水风波，政府称陈嘉信作为部门首长应承担责任，最终撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定。 刘梦熊 (前全国政协委员) 铜紫荆星章 2010 2020 被裁定妨碍司法公正罪名成立，判监18个月。 洪承禧 (前马会遴选会员) 银紫荆星章 1999 2012 在任职马会遴选会员期间，因收受利益协助他人申请成为马会会员而被判监两年。 张震远 金紫荆星章、太平绅士 2010 2022 在任商品交易所主席期间涉嫌串谋诈骗和欺诈罪成，被判入狱4年。 单仲偕 银紫荆星章 2007 2022 因涉及2019年10月1日的未经批准集结案，被判入狱14个月、缓刑24个月。 杨森 银紫荆星章 2009 2022 同样因涉及2019年10月1日的未经批准集结案，被判囚14个月。 戴耀廷 荣誉勋章 2001 2022 因2014年发起占领行动，被裁定串谋犯公众妨扰罪等，判监1年4个月。 胡咏纪 (土木工程师) 荣誉勋章 1998 2012 在长洲北帝庙翻新工程中，串同商人向公职人员提供贿款。 蒋世昌 (前区议员) 荣誉勋章 2003 2012 在2009年沙田区议会补选中因贿选被定罪。 梁淑贞 (前校监) 荣誉勋章 2008 2014 藉洽谈学校合并计划，欺骗学生家长借款而被裁定欺诈罪成。

李柱铭2024年被撤销太平绅士身份

另外，政府亦曾撤销个别人士的太平绅士身份，例如在2024年行政长官依据《太平绅士条例》条所赋予的权力，撤销资深大律师、立法会前议员李柱铭的太平绅士委任，即日生效。李柱铭涉及2019年「8·18」非法集会案判监11个月，缓刑两年。