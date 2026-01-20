饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级

【政府饮用水风波/物流署/陈嘉信/授勋】去年8月爆出的政府购买冒牌水风波，承担「主体责任」的物流署被批评把关不力，政府今日（20日）公布「检讨政府采购机制专责小组」报告和纪律调查结果。政府指，未有发现时任物流署长陈嘉信有疏忽，但基于事件严重影响政府声誉，又认为他出任署长期间在提升下属工作表现，有不足之处，其作为部门首长应承担责任，政府决定撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章。公务员事务局局长杨何蓓茵指，撤回授勋并非惩罚，只是「撤回奖励」。另3名物流署人员包括首长级人员均停发增薪点，当中2人需受纪律研讯。

政府饮用水︱3物流署人员表现未达水平 缺乏警觉性及判断力

撤回授勋并非「惩罚」 只是「撤回奖励」

杨何蓓茵表示，政府早前委任甲一级政务主任刘焱，领导采购樽装饮用水事件进行的纪律调查，小组识别了超过20名来自财库局、物流署及食环署人员涉事，要求他们作出陈述及约见部分人员。

她指经过深入及全面的事实搜集及分析后，发现有3位物流署人员表现，未能达到与其职级及表现相称的水平，缺乏应有的警觉性及判断力，以致未能识别明显不妥之处，亦都未能把握时机作出适当的跟进、及时汇报，令部门错过及早识破虚假文书及尽早采取行动的时机。因此，现阶段表面证据显示其中2位物流署人员，包括1位首长级人员，涉嫌未能合时识别明显不妥之处所揭示的重要性，并且上报，政府会对他们展开正式的纪律研讯，亦会就相关裁决作出惩处。此外二人在工作能力上的欠缺，会反映在其考绩报告内，并会向未达顶薪点的人员，停止发放增薪点。

余下1位物流署人员虽于事件中有履行向上级汇报的责任，但政府仍会在其考绩报告中反映警觉性、判断力、分析力不足，亦会停止向其发放增薪点，并且给予书面的告诫，要求该人员日后在各项能力都要展示明显的进步。

杨何蓓茵又称，调查组没有发现陈嘉信在事件中有疏忽的地方，而3名涉事物流署人员表现均未达到与其职级及表现相称的水平，反映这些不足之处，在署内有普遍性。专责组报告亦显示，部门采购工作有改善空间，需要提升应有的触觉，以避免政府受损。

政府饮用水︱许正宇：聚焦4方向检讨采购机制

财库局局长许正宇表示，已去信陈嘉信，指出其出任部门首长期间，在提升下属工作能力、触角及积极性亦更有作为。杨何蓓茵指，事件引起公众高度关注，对政府声誉造成严重影响，经行政署征询授勋及非官守太平绅士遴选委员会的意见后，政府决定撤回早前公布、向陈嘉信颁授银紫荆星章的决定，并已经通知对方。

许正宇汇报检讨政府采购机制专责小组报告，当中聚焦4个方向，即制度、工作文化、部门间信息互通，以及应用科技和人工智能。他指政府已为超过1500万元的货品合约引入财政审核安排，进一步更新招标和合约的标准条款，让政府可以以公众利益为基础，即时终止合约。

他续称，政府正以先行先试模式，用人工智能工具提升采购过程间的尽职审查效率等，目标是全方位完善招标及采购机制，物流署上月底为港岛及部分离岛办公室樽装饮用水招标，正是利用人工智能工具等建议。展望未来，他指会以革新的决心，推动政府采购工作更遵完善，透过有效及更切合现代商业社会需要的采购程序，以取得物有所值的货品及服务。

政府：陈嘉信欢迎汇报 惟相关人员无法识别需汇报

被问到为何陈嘉信没有其他惩处，杨何蓓茵强调是根据调查组得出的事实，去判定不同同事要负的责任，「讲问责不是凭空讲的，要基于事实」，重申陈嘉信因为下属未有及时上报，故无法知悉有问题出现，因此调查组无发现他有疏忽的地方。

杨何蓓茵指，看不到有需要牵涉更多人在内，强调有需要负责就要负责，且陈嘉信是欢迎同事向他作汇报，有相应的机制存在，无奈此事相关人员无法识别需要汇报，又指3名涉事同事不是太多工作而未能顾及问题，希望部门未来在警觉性及判断力要有所提升。

大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章处理受关注