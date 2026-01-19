法律年度开启典礼︱张举能驳斥「法治已死」言论 批威胁制裁法官无异于贪腐贿赂

法律年度开启典礼今午（19日）举行，终审法院首席法官张举能致辞时主动谈及黎智英案，说明法治和司法独立原则，强调法庭判案只着眼法律和证据，而不是背后任何的政治或政策事宜。他又反驳法治已死的言论，指「法治不可能因为法庭在某天判决政府或另一方胜诉，而一朝生，二朝丧，三朝又复生」，并批评有言论要求提早释放某被告人，属「直接冲击法治的核心」。至于有指要制裁法官，他斥有关行为无异于贪腐贿赂，两者都是破坏公义的手段。

张举能提到，黎智英及其公司被裁定涉及国家安全及串谋的罪行罪名成立，在国际上惹来不少关注和评论，而鉴于目前地缘政治的角力，当中不乏对检控和裁决，以至香港的法院和法治的情况的批评。不过他指案件的法律程序仍在进行中，不会评论案件的是非曲直，以及法律程序，但希望借此机会强调几项重要的原则。

张举能坦言「法庭裁决鲜会令所有人满意」，但香港司法制度的优势反而在于恪守法律，公开和接受审视，香港司法制度亦与其他发达的普通法司法管辖区并无二致。他指，香港的《基本法》、一般法律以及有关国家安全的法律均保证法院公正独立，和人人享有公平审讯的权利，「法庭判案只着眼法律和证据，而不是背后任何的政治或政策事宜，又或与法律无关的考虑因素」。

要求提早释放某被告是冲击法治核心

对于有意见批评法官，张举能反驳指，法官秉持专业，公平公正地执行司法工作，任何有关法官基于政治或其他不相关考量，不惜违背良心或诚信而断案的指称，本质上是严重指控，绝不应在欠缺真凭实据下提出。「这种毫无根据的空泛指称，不过是显示批评本身可能是出于政治或其他不相关的考量。」

针对法治已死的言论，他称，不少人已对每当法庭判决不合个人心意，便指称法治已死的言论，感到厌倦。他形容香港的法治坚韧、稳固不衰，非个别案件的结果可动摇，「法治不可能因为法庭在某天判决政府或另一方胜诉，而一朝生，二朝丧，三朝又复生」，这种说法只需一听便知不能成立。

张又提到有声音要求中止某法律程序或提早释放某被告人，他重申这类要求，不但规避赖以依法问责的既定法律程序，而且「直接冲击法治的核心」。他直言，法治其中一个基本信念是没有人能凌驾法律之上。

近年有外国政客要求制裁法官，张指对法官实施制裁的威胁，无论以甚么名目粉饰，亦明显地是以有悖法治的方式企图干预司法独立，形容「威胁恐吓无异于贪腐贿赂」，两者都是破坏公义的手段，不容于文明法治社会。

谈及司法机关、行政和立法机关在保障权利方面的宪制角色，张指，法院的宪制职能是独立进行审判，假如出现政府侵害或未能保障某项权利的指称，而证明确有权利受损的情况，法庭必须如实裁决。不过法庭经常给予空间，以便政府根据法治精神及良好管治原则，决定如何最妥善地履行其宪法或公法责任。司法的克制反映了宪制的自律，并体现机构职能的界限，「法庭既不寻求管治亦不立法。」

尊重终院判决即尊重《基本法》

张亦指，除非全国人大常委会另作解释，终审法院的诠释对所有人皆有约束力，尊重终审法院的判决，其实是尊重《基本法》。 他强调，确保依规办事以及采取修正措施一般都由行政机关负责，行政机关有职责及能力促使其政策和制度合乎法律，修正措施可以涉及修订行政政策和指引，更改现行制度和程序，重整资源分配，以及在需要订立主体法例时向立法机关提交法案并辅以政策理由。

至于立法机关，张指立法机关成员由选举产生，他们在维护《基本法》的誓言下履行职责，但基本法没有强制议员须如何表决个别法案，法院审慎避免介入立法过程，并完全尊重立法机关的立法裁量权。

他形容行政、立法、司法机关按自身的宪制角色各司其职，即使遇到它们之间一时难以达成共识的情况，本港制度也不会停滞不前，法庭的判决维护了受影响者的权利，并启动行政机关履行依法合规的责任，与法不乎的行政规则可能因而被废除，政府的政策与做法可能会演进，而新措施可能被引进以改善现状，由此产生的图画未必完美无瑕，但仍代表有积极意义的宪制发展。公众对法治的信心，无需因为行政、立法和司法机关之间观点角度有别而受到影响。

宏福苑大火︱司法机构优先处理相关法律程序

另外，因应大埔宏福苑大火，张举能指，司法机构已宣布一系列措施，加快和优先处理火灾衍生的法律程序。同时，已设立支援队伍，协助处理遗产承办事宜并与相关政府部门保持联系，将会豁免事故中罹难者遗产承办事宜的相关费用，亦会按个别个案的具体情况考虑宽减其他费用。

