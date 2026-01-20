Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺

政情
更新时间：07:00 2026-01-20 HKT
发布时间：07:00 2026-01-20 HKT

去年8月爆出的政府购买冒牌水风波，承担「主体责任」的物流署被批评把关不力，特首李家超下令查找不足，倘涉人为因素，按公务员管理规则严肃处理。政府早前已完成纪律调查，正审视内容并征询律政司意见，以决定相应纪律行动。据了解，政府最快今日公布「检讨政府采购机制专责小组」报告和纪律调查结果。

饮用水风波源于物流署去年6月向「鑫鼎鑫商贸有限公司」的「鑫乐」品牌，批出为期3年、涉及港岛和部分离岛办公室的樽装饮用水合约，其后政府发现水质检测认证造假，终止与「鑫鼎鑫」合约。时任物流署长陈嘉信「隐身」6日后，才公开承认程序上有不足，代表署方向公众致歉。

事件中，虽然水质经检测后不涉安全问题，但物流署被批把关不力，李家超更表示对物流署「大为失望」。财库局其后公布6项改善采购机制先行措施，审计署亦公布对政府采购樽装饮用水招标过程进行的审查结果，当中列出物流署「8宗罪」，包括鑫鼎鑫于文件上有明显诈骗迹象，但物流署未有核实真伪等。

陈嘉信原获银紫荆星章

退休前卷入冒牌水风波的陈嘉信，去年7月原本获特区政府颁授银紫荆星章，但风波爆出后，政府指饮用水事件正进行纪律调查，涉及前线、中层和高层多名人员，征询授勋及非官守太平绅士遴选委员会意见后，决定在调查结果出炉前，授勋典礼出席名单不包括陈嘉信。

经过连月调查，究竟陈嘉信是否须承担责任、是否仍能获勋，备受外界关注。根据授勋机制，只有在被定罪而入狱1年或以上，或作出有损授勋制度名声行为等情况下，政府才会考虑采取褫夺决定。过往不乏获勋人士被「搣柴」，例如前政务司长许仕仁、前全国政协刘梦熊，均牵涉刑事罪行而被囚逾一年。

政圈中人：若不涉刑事难以褫夺勋章

有政圈中人指，若陈嘉信在没有干犯刑事罪行下，根据目前机制，难以被褫夺勋章，但若然要恢复市民对政府的信心，「放生陈嘉信」绝对说不过去。事实上，饮用水风波在陈嘉信任内发生，引发大量负评、削弱市民对政府信心、影响政府声誉，作为时任部门首长是否须负上责任，以至应否褫夺勋章、用哪种方式和理由褫夺，将考验政府智慧。

除了陈嘉信，其属下必定涉及人为缺失，包括发现承办商涉嫌使用虚假文书，未有即时上报和跟进，反映采购机制、工作文化等统统都有待改善。

行会成员、资深大律师汤家骅表示，事件属政府内部纪律事宜，难直接评论，但从原则而言，他直言今次出错令人惊讶，因为如涉及公开招标，政府定必先做背景审查，包括投标者实力、诚信、厂房实地考察等，这些资料为政府提供重要参考，以评估其产品是否值得购买。至于署长角色，他认为即使没直接参与批核，最低限度应知悉审核过程中，有否顾及上述重要因素。

反映日后「部门首长问责制」力度

有建制中人指，虽然当局及时「止血」，包括拘捕涉事公司人员、启动内部调查，惟风波已打击了政府威信。他同意时任署长至少有间接责任，既然政府高层当日严辞批评，公众必然期望有相应问责，交出令公众信服的答案，以免予人「高高举起，轻轻放下」之感。

饮用水风波最终如何收科，也反映政府对问责和改善管治文化的决心，特别是本届政府提出建立「部门首长责任制」，今次事件涉及的纪律行动，或多或少反映日后「部门首长问责」的力度。宏福苑火灾后，特首多次强调「一查到底」、「问责到底」，究竟问责有多深和广，从今次纪律行动可窥探一二。

聂风

相关新闻：

政府饮用水︱审计署揭物流署8宗罪 斥鑫鼎鑫明显诈骗 印章「乐百氏」变「百氏」 竟可重交了事

政府饮用水｜物流署长陈嘉信道歉！认事件产生疑虑、程序有不足 指有人造假署方未及时察觉

饮用水风波︱政府完成检视采购制度及纪律调查 征律政司意见决定纪律行动 下月公布结果

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
15小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
19小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
15小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
5小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
17小时前
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
影视圈
12小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
4小时前
麦道朗 (图) 将在星期日沙田客串一天，当日举行两场一级赛，骑者已经卜定骑「举步生风」及「浪漫勇士」。
麦道朗周日客串卜定恶马
马圈快讯
18小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
18小时前