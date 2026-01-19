大棋盘︱「旧人」包办事务委员会主席 立法议程待出炉

立法会大会、内会及财会上周分别举行上任后首次会议，至于各个政策范畴的事务委员会，上周已确定委员名单，秘书处正收集提名，本周五将会选出正副主席，惟议会内部已完成协调，预计全部人自动当选。按惯例，委员会主席由连任的议员出任，新丁需先熟习议事程序和累积经验。

本届议会有50名「旧人」，部分人已担任内会、财会、人事与工务等重要委员会正副主席，另加议规委员会、帐委会等，「老将」买少见少。因此各事务委员会主席，尽可能以资历行先，由最熟悉该政策的连任议员担任；副主席亦尽可能由旧人担任。

按政策熟悉程度 多名「旧人」担任主席

按此原则，据悉选委界议员管浩鸣会继续担任福利事务委员会主席，代表社福界与政府沟通；民建联陈恒镔会「翻兜」出掌交通事务委员会；其党友陈勇会接掌政制事务委员会。医卫界林哲玄会继续掌管卫生事务委员会；选委界陈凯欣将担任食物安全及环境卫生事务委员会主席；教育委员会方面料由教联会刘智鹏领军。

18个事务委员会当中，11个达到委员人数上限20人，较为抢手的民政及文化体育事务委员会，料由工联会邓家彪掌舵。宏福苑火灾后，政府计划循5方面修订《建筑物管理条例》，包括按工程金额设表决要求、修改授权书制度等，由民青局负责；加上有文化、体育等近年热门议题，相信委员会的曝光率较高。

每逢新一个立法年度开始，政府会向立法会提交该年度立法议程，这有助了解政府推动政策的时间表和缓急先后。去年政府于1月9日提交年度立法议程，前年则是1月12日，但本年度至今尚未出炉。上周首次大会上，政府就打击围标提出多项立法改革建议，至少涉及《建筑物条例》、《建筑物管理条例》的修订，政务司司长陈国基当时指，会认真考虑议员意见并继续就建议改革方案咨询立法会。

有议员相信，立法内容可能因应议员意见而有若干修订；此外，政府去年承诺今年订立北部都会区专属法例，亦是较复杂的立法工作，相信政府要深入研究后，才能给出准确时间表。

有官场人士指，多项重要法例在上届议会赶尾班车通过，其他未完成者会留待本届处理，预料具体议程会按惯常做法在1月交代。劳福局局长孙玉菡日前预告2月修例，规定所有地盘禁烟，但只涉及修改附属法例字眼，并非「改大例」。

上周内会及财会，议员和官员前方有「鸡乸咁大只字」的名牌。立法会片段截图

议员「大名」纸牌惹议 资深议员：以免点错相

新议会开局后，除了新丁要熟习议事程序，官员亦要认识一众新面孔。上周的内会及财会会议上，无论是政府官员或议员的座位前方，皆放上只印有中文的名牌，而且是「鸡乸咁大只字」，惹来网民热议。翻查资料，上届议会的内会及财会首次会议上，没有使用大型名牌。

有资深议员解释，名牌最大用途是方便主席主持会议时「嗌名」，始终本届有40名新丁，「直选还好，有些选委界、功能界别的新同事，做的工作太专门，平时真的没甚么机会交流，万一『点错相』便尴尬了。」他相信这只是临时安排，当议员官员熟络起来，便会移除。

聂风