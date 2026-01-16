财政预算案2026｜工联会倡放宽强积金用于置业 退休后透过逆按揭「以楼养老」

《财政预算案》2月25日发表，财政司司长陈茂波今（16日）到立法会简报香港整体经济最新状况，以及就26/27年度预算案作咨询。选委界议员黄国关注政府会否考虑放宽强积金用于置业，认为物业日后可以「逆按揭」转化为收入。

透过逆按揭方式达至「以楼养老」

黄国表示，现时已有15万人的强积金累计结余超过100万元，其中约2万人为40岁以下。他指数年前楼市较为炽热，若容许以强积金作置业，可能会进一步刺激楼价，但现时楼价已有调整且相对稳妥，认为政府可考虑放宽。他强调，购买物业本身也是一种长远投资，市民退休后可透过「逆按揭」方式，将物业价值转化为稳定退休收入，达至「以楼养老」的效果。

财政司司长陈茂波表示，强积金的初衷是作为打工仔的退休保障，此前思路是提前提取作其他用途，可能会削弱保障。不过，他认同以强积金用于置业，退休后透过「逆按揭」将物业转化为稳定收入，同样可成为一种退休保障方式，政府会作考虑。

