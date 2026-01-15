江旻憓「处女」发言 梁熙赞表现脱胎换骨：点可能系人哋口中嘅「傻妹」？｜Kelly Online

新一届立法会昨日（14日）就大埔宏福苑火灾的支援和善后事宜进行讨论，旅游界江旻憓在会议上首度度言，建议政府重视居民的医疗和情绪支援服务，与社会服务机构合作，提供专业性的心理辅导或治疗。

民建联前立法会议员梁熙昨日在社交平台发文，指自己有看江旻憓发言直播，大赞她的表现「脱胎换骨」、讲话专业、稳定、态度得体，完全展现议员应有风范。梁熙又大爆是由江旻憓撰写政纲理念，并非「交俾所谓嘅『枪手』」代笔，直言「某啲外界误解，实在有啲冤枉」。他又相信江旻憓会是「第一批能够快速上手、展现高质量议政能力嘅议员之一」。

相关新闻：

宏福苑大火｜江旻憓首发言 关注灾民心理创伤 倡推针对性情绪援助

议员利益申报︱江旻憓新界住宅单位出租 黄浩明任逾80公司董事 一议员持23内地舖位

梁熙：江旻憓发言非由「枪手」代劳

梁熙在帖文中提到，当江旻憓昨日首次发言，立刻收到好多朋友的讯息，有人期待她的招牌式亲切笑容，有人想看看会否有「特别镜头」，而他也加入「八卦」的行列，观看直播。当看完直播后，梁熙亦「点评」江旻憓的表现，指她形象几乎脱胎换骨——讲话专业、稳定、自信，字字清晰、态度得体，「完全展现咗议员应有嘅风范」。

其后，梁熙又提到有战友是江旻憓的助选团的成员，指江旻憓在选举期间凡事亲力亲为，选举期间拜会几十个业界组织同持份者，江旻憓每次都亲自做英文笔记，回家后再写成几十页总结。最后政纲理念，更加全由她亲自撰写 ，绝非由「枪手」代劳。

梁熙又指，江旻憓作为美国史丹福大学学士人民大学硕士、现在正在中大读博士，再加剑击世界冠军，「点可能系人哋口中嘅『傻妹』」？梁熙又对江旻憓充满信心，认为她是第一批能够快速上手、展现高质量议政能力的议员之一。最后，梁熙指「作为立法会过来人，我睇得出——佢已经进入高质议政嘅轨道」。

相关新闻：



宏福苑大火︱李家超：如有人要负责 无论是否政府人员、高层或基层都会惩处

打击围标︱政府倡强化招标妥 如申资助须委托市建局招标评标 授权书设上限、张贴名单严防「被委任」

宏福苑安置｜黄伟纶：原址重建处理业权挑战大 何永贤指7幢大厦「内伤」严重 拆卸可能性甚高