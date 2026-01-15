Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江旻憓「处女」发言 梁熙赞表现脱胎换骨：点可能系人哋口中嘅「傻妹」？｜Kelly Online

政情
更新时间：13:27 2026-01-15 HKT
发布时间：13:27 2026-01-15 HKT

新一届立法会昨日（14日）就大埔宏福苑火灾的支援和善后事宜进行讨论，旅游界江旻憓在会议上首度度言，建议政府重视居民的医疗和情绪支援服务，与社会服务机构合作，提供专业性的心理辅导或治疗。

民建联前立法会议员梁熙昨日在社交平台发文，指自己有看江旻憓发言直播，大赞她的表现「脱胎换骨」、讲话专业、稳定、态度得体，完全展现议员应有风范。梁熙又大爆是由江旻憓撰写政纲理念，并非「交俾所谓嘅『枪手』」代笔，直言「某啲外界误解，实在有啲冤枉」。他又相信江旻憓会是「第一批能够快速上手、展现高质量议政能力嘅议员之一」。

相关新闻：

宏福苑大火｜江旻憓首发言 关注灾民心理创伤 倡推针对性情绪援助

议员利益申报︱江旻憓新界住宅单位出租 黄浩明任逾80公司董事 一议员持23内地舖位

梁熙：江旻憓发言非由「枪手」代劳

梁熙在帖文中提到，当江旻憓昨日首次发言，立刻收到好多朋友的讯息，有人期待她的招牌式亲切笑容，有人想看看会否有「特别镜头」，而他也加入「八卦」的行列，观看直播。当看完直播后，梁熙亦「点评」江旻憓的表现，指她形象几乎脱胎换骨——讲话专业、稳定、自信，字字清晰、态度得体，「完全展现咗议员应有嘅风范」。

其后，梁熙又提到有战友是江旻憓的助选团的成员，指江旻憓在选举期间凡事亲力亲为，选举期间拜会几十个业界组织同持份者，江旻憓每次都亲自做英文笔记，回家后再写成几十页总结。最后政纲理念，更加全由她亲自撰写 ，绝非由「枪手」代劳。

梁熙又指，江旻憓作为美国史丹福大学学士人民大学硕士、现在正在中大读博士，再加剑击世界冠军，「点可能系人哋口中嘅『傻妹』」？梁熙又对江旻憓充满信心，认为她是第一批能够快速上手、展现高质量议政能力的议员之一。最后，梁熙指「作为立法会过来人，我睇得出——佢已经进入高质议政嘅轨道」。

相关新闻：

宏福苑大火︱李家超：如有人要负责 无论是否政府人员、高层或基层都会惩处

打击围标︱政府倡强化招标妥 如申资助须委托市建局招标评标 授权书设上限、张贴名单严防「被委任」

宏福苑安置｜黄伟纶：原址重建处理业权挑战大 何永贤指7幢大厦「内伤」严重 拆卸可能性甚高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
20小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
22小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
6小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
2026-01-14 12:20 HKT
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
18小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
5小时前
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
03:05
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
社会
5小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
4小时前