打击围标︱政府倡强化招标妥 如申资助须委托市建局招标评标 授权书设上限、张贴名单严防「被委任」

新一届立法会今日（14日）举行首次会议。政务司司长陈国基提出一项有关大埔宏福苑火灾后支援及重建工作的政府议案，陈国基表示，火灾造成严重人命伤亡及财产损失，政府表示极度痛心，并已全方位展开救援、善后、调查及制度改革等工作，强调政府决心从中汲取教训，化悲愤为预防力量，全面加强制度建设，保障市民安全。

强化招标妥 设严格预审顾问及承办商名单

陈国基表示，为打击围标问题，政府建议加强市建局「招标妥」功能，设立严格预审顾问及承办商名单。就申领政府维修资助的大厦，市建局会在工程期间进行抽查，以动态监督工程，确保维修资助按实际进度发放，并要求顾问和承办商在重要工程节点，例如大幅修改工程范围或增加工程费用等，必须向市建局报告。

政府建议，如维修工程有申请资助，须委托市建局招标、决定中标者。发展局局长宁濠豪及后补充，即使没有申请资助，市建局也会为其招标评标，并就中标者提供建议，让业主作出更明智的选择。

工程完成后，市建局亦会就顾问及承办商的表现，向业主进行满意度调查，作为日后相关顾问及承办商能否继续保留在预审名单内的其中一个参考因素。他续说，民政及青年事务局亦将修订《建筑物管理条例》下的采购规定，容许相关工程获豁免，方便业主直接委托经预审的顾问与承办商。

研规定法团追加工程开支 须获越大比例业主亲自出席投票

针对维修工程中常见的额外项目增加费用问题，陈国基表示，政府正研究规定业主立案法团在决定追加工程或开支时，必须取得越大指定比例的业主亲自出席和投票意向，才可以进行相关项目的决议，并完善委任代表文书制度，确保代理投票真实有效。

他强调，制度的革新是需要政府、立法会 和社会各界共同的努力和支持，政府会就上述的建议改革方案进一步咨询立法会、业界和相关的持份者。

进一步检视建筑物条例 为「踢脚板」设物料要求

陈国基表示，政府已即时成立由保安局局长邓炳强主持的「强化消防安全治理工作组」，并召开7次会议，经研究之后提出了一系列建议的改革方案和措施，当中包括建议修订法例，强化消防处规管权力，加入主要消防装备关闭须由消防处批准的新要求，将把关的规定由事后知会提升为事前把关，提升消防处作为「风险守门人」的规管功能，避免出现防护真空。

同时，政府建议消防相关法例中引入物业管理公司的法定责任，理顺责任链，令到物业管理公司在制度上成为消防安全的法定把关者，并对易于核实的违规行为如阻塞逃生途径、未按时检查消防装置等引入定额罚款制度，提高执法效率与一致性。此外，政府亦建议大幅提高虚假消防证书的罚则，包括增加罚款及监禁刑期。消防处亦将推动创新科技应用，提升灭火救援及监察预警能力，全面检视人员装备配置，以科技提升救援效率。

他续指，政府会进一步检视建筑物条例，提出更多修订建议，加强对大型维修工程的监管机制，包括加强抽查、规管建造程序，以及检视注册检查人员与承办商的纪律处分制度。同时，发展局将按风险为本原则检视建筑物料监管要求，并与建造业议会合作，推荐合资格棚网供应商名单。针对需搭棚进行大型维修的楼宇，屋宇署将联同消防处研究订立安全距离标准，并纳入法例。

陈国基表示，政府将尽快修订《建筑地盘安全规例》，明确总承建商、分判商及地盘人员的法律责任，严禁地盘内吸烟，以降低火灾风险，相关修订案预计数周内提交立法会审议。同时，将修订棚架装置（俗称「踢脚板」）的物料要求，进一步减少火警隐患。

「紧急支援及募捐工作组」组长、政务司副司长卓永兴表示，援助基金所有款项将全数用于协助居民应付丧失家园面对的困境，提供紧急和中长期支援，协助他们回归正常生活，重建家园。相关政策局及部门会协助落实基金的项目，但有关开支都会各自承担，不会向基金寻求回补。

中长期将以风险为本进行排查

卓永兴指，库务署署长是援助基金的会计师，负责管理现金流和备存会计帐目。基金帐目会呈交审计处处长审核，并会向立法会提交报告。在提供紧急支援方面，目标为做到快、准、便、全，迅速将钱用在有需要的地方，方便居民获得及使用，全面照顾所有直接受大火影响人士。

保安局局长邓炳强表示，中长期方面，将以风险为本进行排查，针对配备较旧式消防装置的楼宇进行排查和功能测试；检讨应对大型火警事故的行动策略；并参考内地及其他地方的经验，研究引入更多先进科技和大型消防配备，以提升灭火救援效率。将应用大数据及人工智能，分析巡查所得的风险数据，并加快推广物联网火警侦测系统；深化粤港澳大湾区在救援及协调方面的合作机制；优化在政策、巡查、执法及危机处理方面的跨部门合作；积极研究修例，检讨物管公司的法定责任、引入定额罚款制度、引入新法定要求，关闭主要消防装置前必须事先申请，并大幅提升对签发虚假消防装置证书承办商的罚则，并考虑加入监禁刑罚。

数周内交修例草案 落实地盘禁烟

劳工及福利局孙玉菡表示，为降低火灾风险，政府正计划立法，在所有建筑地盘内实施全面禁烟。新法例将明确规定总承建商、分判商及所有在地盘内的人士的法律责任。目标在未来数周内将修订草案提交立法会，并促请议员支持，使法案能尽快通过。

孙玉菡续指，当局与社会福利署动员近二千名社工，为每一个受影响的住户提供专属支援。每名社工会与两至三名公务员组成团队，提供情绪支援、心理辅导、暂托照顾，以及协助申请援助金等多方面的服务。承诺支援将会持续，并根据每个家庭不断变化的需求作出调整，旨在陪伴他们渡过难关，恢复正常生活。

民青局：完善「授权书」制度 设立上限

民青局长麦美娟表示，政府会完善委任代表文书（俗称「授权书」）制度，包括就大型维修工程，设立持有「授权书」上限，另外须在大厦内须张贴委任代表文书名单严防「被委任」。当局亦会进一步完善大型维修工程采购的相关利益申报制度，确保采购程序更透明和公平公正。

合安管理有限公司获委任为宏福苑业主立案法团管委会委任管理人。麦美娟表示，合安将设立网上平台与居民保持沟通。民政事务总署亦已成立专责小组，与合安建立协作机制，定期会面并提供支援。当局初步已定了五大方面的修订方向，包括提高对进行大型维修工程和大额采购的亲身出席和投票的门槛，也会因应市建局加强版招标妥的功能，进行相关的条例修订。

另外，政府会进一步清晰业主大会的召开、议程、取消、延期或暂停等安排，让业主能够有清晰的法例可以跟从，最后是主管当局的权力，包括在管委会不能够正常运作，或者未能处理法团事宜的特殊情况下，要赋予主管当局更多权力，以便介入提供协助。

发展局：扩修例范围 相关草案目标今年下半年提交立法会审议

发展局局长宁汉豪表示，当局在去年年初已经提出《建筑物条例》的修例建议，包括提高违规刑罚、完善注册及纪律处分机制。因应近日大埔火灾事故，扩大修例建议的范围﹐改革规管大型楼宇维修工程的制度。重点方向有5个，一是将大型楼宇维修工程由现行「二级小型工程」升格为「一级小型工程」，意味日后所有的大型楼宇维修工程，除了要聘用项目承建商，也都需要聘用第三方的专业人士提交施工的方案，包括安全的措施和提交监工计划书，由该名独立于承建商的专业人士协助业主监工。屋宇署亦可在收到这些方案及计划书后,作出所需干预及监管。

宁汉豪表示，政府会清晰界定法例中「采取适当预防措施」的具体要求，为执法与检控提供明确法律基础，并会将建筑物料安全标准由现行笼统表述改为法定要求，使当局能更直接、迅速对不合格物料作出检控，并提高罚则。政府会改革注册检验人员及小型工程承建商的注册与纪律处分制度，即使问题不涉建筑质量，如违反《防止贿赂条例》亦可能影响其注册续期。屋宇署将以风险为本原则，加强抽查与执法。相关条例草案目标于今年下半年提交立法会审议。

宁汉豪表示，当局计划透过市建局的「招标妥」服务，提升招标过程的透明度与公正性，具体措施包括设立更严谨的预审名单，对参与大型维修工程的顾问及承建商进行犯罪纪录审查及背景审查，并综合考虑其经验、往绩及业主反馈。她续指，市建局将协助业主进行招标及评标工作；若大厦申请政府维修资助，则须接受市建局选定的顾问及承建商。政府亦将分阶段检视建造工程物料的检测机制，按风险原则加强对特定物料的认证、巡查、抽样及测试等监管。

记者：黄子龙、李健威

摄影：汪旭峰、卢江球