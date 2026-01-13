高官任命｜林雪丽接任公务员局常秘 李百全「重返」民青局 陈洁玲将离任大湾区专员

政府今日（13日）宣布，现任民政及青年事务局常任秘书长林雪丽，将于1月19日出任公务员事务局常任秘书长，接替于同日开展退休前休假的梁卓文；现任保安局常任秘书长李百全，同日出任民青局常任秘书长。李百全在2017年至2021年出任民政事务局副秘书长，亦曾任广播处长，今次是「重返」民青局岗位。

林雅雯接替陈洁玲任大湾区发展专员

此外，现任驻京办副主任阮慧贤将于2月9日出任律政司政务专员，接替已展开退休前休假的王学玲；现任发展局副秘书长（工务）林雅雯将于2月9日，接替陈洁玲出任粤港澳大湾区发展专员；现任助理政府化验师张子俊将于2月5日出任政府化验师，接替于同日展开退休前休假的李伟安。

对于林雪丽、李百全、阮慧贤及林雅雯的任命，公务员事务局局长杨何蓓茵表示，涉及今次调动的同事都是资深政务主任，具备出色领导和管理才能，有信心他们会在新岗位继续为市民提供专业高效的服务。

杨何蓓茵：梁卓文主导公务员改革

杨何蓓茵感谢3名退休高官，赞扬他们在过去30多年尽忠职守，竭诚为市民服务。杨何蓓茵指，梁卓文出任公务员事务局常任秘书长期间，主导了一系列加强公务员管理的改革，当中最重要的包括颁布更新版《公务员守则》，以阐明公务员须恪守的基本信念及操守准则；实施公务员动员机制，以提升其紧急应变能力；引入『部门首长责任制』，以增强其监督责任；以及修订《公务人员（管理）命令》，以改善纪律处分机制，「凭借梁先生卓越的领导能力和具策略性的远见，他使公务员的聘任、管理和培训政策得以妥善执行，从而保证了公务员队伍继续以高效、廉洁和专业的精神，回应社会的需要和期望。」

不过，新闻稿未有交代李百全的保安局常秘接任人选，早前有传现任新闻处处长廖李可期将升职，回到保安局担任常秘。此外，政制及内地事务局常任秘书长至今仍悬空，目前由陈洁玲兼任直至另外通知，但随著她2月9月离开现职，意味「高官音乐椅」仍会继续转动。新闻稿未交代陈洁玲去向。

廖李可期正率领特区政府新闻主任在北京参加国情研修班，今早（13日）获中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙和副主任农融接见。