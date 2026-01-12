立法会︱陈振英任内会主席 何君尧「爆冷」任内副 吴永嘉陈克勤掌财会正副主席

立法会主席选举上周尘埃落定后，内务委员会、财务委员会两个最重要委员会亦进入协调阶段。据了解，于大主席选举以5票惜败的金融界议员陈振英，将成为内会主席，当立法会「二把手」。由于立法会主席李慧琼要每隔两个月到北京出席人大常委会会议，每年约有4次与立法会大会重叠，预料陈振英暂代主持会议的次数会较多。

另一方面，选委界独立议员何君尧，将「爆冷」成为内会副主席，多名议员私下表示意想不到；经民联党魁吴永嘉将出任财委会主席，副主席则会由民建联陈克勤接任。

4职位均只收一份有效提名 4人自动当选

截至今天（12日）下午5时提名期结束，秘书处就2026年会期财‍务委员会，两个委员会的主席及副主席职位各只有一项有效提名。根据《财务委员会会议程序》，吴永嘉须当作当选为2026年会期财会主席，而陈克勤须当作当选为2026‍年会期财会副主席。

陈振英提名何君尧任 梁美芬附议

根据《内务守则》附录IV，陈振英须当作当选为2026‍年会期内‍会主‍席，而何君尧须当作当选为2026年会期内会副‍主‍席。

根据立法会文件，吴永嘉获陈振英提名担任财会主席，陈绍雄附议。至于何君尧则获陈振英提名任内会副主席，梁美芬附议。