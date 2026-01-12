光明顶停播︱陶杰剖白停播原因：主持咗22年都好攰喇 晚晚讲政治与初衷不一致

【光明顶停播/陶杰】由「香江才子」陶杰主持的商台清谈节目《光明顶》，本周五（1月16日）播出最后一集后便会停播。下周一起晚上11时至12时的时间，会播出新节目《又系时候同一天讲再见》，由商台首席智囊陈志云、前立法会议员江玉欢，分别主持上、下半小时。陶杰回复《星岛头条》查询指，节目已播出22年，已感到疲累，停播是合适的决定。

光明顶停播︱陶杰：已半退休 往后会将重心移至网台

已移英的陶杰指出，有关决定乃商台的正常节目调动，「我自己都好攰啦，主持咗22年，一个节目维持咗咁耐，都有少少唔正常。」他又认为外界不须过多解读，「外界点睇香港成个言论自由环境，其实唔需要围绕一个节目转」。他透露现时已半退休状态，往后会转移重心到自家的网台节目，暂时不会再主持香港的电台节目。

他又提到，个人兴趣比较广泛，由时事、艺术、电影等都喜欢，不过近年节目定位越趋严肃：「几乎晚晚中国、国际政治，本身都唔系好正常，同我做节目初衷都唔一样了，若商台希望改变节奏，都系一个明智嘅决定。」

光明顶停播︱陶杰：冯智政个人言论或影响节目信誉

《光明顶》另一名常规主持冯智政，于立法会选举前夕公开支持争取连任的民建联周浩鼎，事后以尖锐言辞公开抨击质疑他的人士，爆发骂战。陶杰指，有关骂战并非《光明顶》停播的主要原因，不过承认冯的个人言论，确实对节目的信誉带来一些影响，「商台系一个好宽容嘅电台，唔会因为咁嘅事件就停止一个节目」。但陶杰坦言，若他仍在香港每日主持节目，相关争议未必会发酵到如此地步。

前立法会议员江玉欢将主持商台新节目《又系时候同一天讲再见》，取代原本时段的《光明顶》。

江玉欢：新节目可按需要邀请嘉宾对谈 民生角度为主

江玉欢向《星岛头条》表示，不评论其他节目内容，其负责的新节目，会涵盖时事、法律、生活、旅游等，「希望可以有多啲情绪价值俾到大家，有个正面感觉。」节目会有直播、录播，视乎该日话题，若有需要也不排除邀请嘉宾到节目一起对谈。

题材方面，她指时事热点可以千变万化，因应需要调整，但预料会较多从民生角度出发，「呢4年立法会生涯，训练咗我更多从市民角度发表心声，搜集法例资料，睇睇对市民的影响，呢个亦系我对市民嘅承诺，落任后会继续为市民发声。」至于是否会少谈政治，江玉欢明言讨论民生大小事务已经足够，「唔好晚晚咁heavy，可以讲讲生活话题，放松一下咪几好。」