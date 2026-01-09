Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜陈克勤指大埔颂雅路西选址重建 料吸引居民选择 有灾民不欲跨区安置

政情
更新时间：17:26 2026-01-09 HKT
发布时间：17:26 2026-01-09 HKT

大埔宏福苑火灾后，社会关注受影响居民的灾后安置安排。由财政司副司长黄伟纶领导的「应急住宿安排工作组」，今日（9日）正式透过「一户一社工」模式，向住户发出问卷，当中提出多个选项供居民选择，包括问及购买全新的居屋或「绿置居」项目单位；是否愿政府以公帑购买业权，以「楼换楼」方式换取另一个价格相若的全新居屋单位。行会成员、民建联新界东北立法会议员陈克勤认为，政府高效率地为居民提供完整方案，有关措施与民建联早前提出的建议相近。他理解每个家庭财务状况不同，因此方案提供灵活选择，以切合不同住户需要。

陈克勤：无法做到100%同意方案 最重要形成最大共识

陈克勤表示，明白无法做到百分百同意单一方案，最重要是达成最大共识。至于大埔颂雅路西选址兴建新单位的方案，预计最快2029年入伙，他相信会吸引不少居民选择。

居民：选择原区安置较好

大埔区议会「大厦管理工作小组」主席罗晓枫认为，以「一户一社工」方式收集意愿，能客观而有系统地反映宏福苑居民对长远住宿安排的选择。他提到问卷提供多类型选项，包括原区安置、跨区安排、原址重建、业权置换等，供业主表达意向，问卷末尾亦设有空间，供居民提出其他意见。

宏福苑居民梁先生表示，目前政府通过问卷收集业主意向，至少能让不同业主有机会表达自身想法，说明如何安排才能最便利其长远居住。他提到，每个家庭经济状况与需求各异，所谓「家家有本难念的经」，建议政府在安置过程应充分考虑每个家庭的需要，以制定更贴合的方案。

梁先生表示，因父母业权问题仍在处理遗产阶段，难以短期内配合跨区安置，因此更倾向于选择长期等待的安置方案。他说不同家庭背景会影响安置选择，例如有亲友在市区工作，跨区安置可能更为便利，而像他家这样原本未计划卖房、希望让母亲在原区安老的家庭，选择原区会较好。

记者︰黄子龙

相关新闻：宏福苑安置｜政府就长远安置咨询灾民 若原址重建最快2035年始入伙 另包括购新居屋、「楼换楼」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
7小时前
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
9小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
22小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
5小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
20小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
8小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
5小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT