宏福苑安置｜陈克勤指大埔颂雅路西选址重建 料吸引居民选择 有灾民不欲跨区安置

大埔宏福苑火灾后，社会关注受影响居民的灾后安置安排。由财政司副司长黄伟纶领导的「应急住宿安排工作组」，今日（9日）正式透过「一户一社工」模式，向住户发出问卷，当中提出多个选项供居民选择，包括问及购买全新的居屋或「绿置居」项目单位；是否愿政府以公帑购买业权，以「楼换楼」方式换取另一个价格相若的全新居屋单位。行会成员、民建联新界东北立法会议员陈克勤认为，政府高效率地为居民提供完整方案，有关措施与民建联早前提出的建议相近。他理解每个家庭财务状况不同，因此方案提供灵活选择，以切合不同住户需要。

陈克勤：无法做到100%同意方案 最重要形成最大共识

陈克勤表示，明白无法做到百分百同意单一方案，最重要是达成最大共识。至于大埔颂雅路西选址兴建新单位的方案，预计最快2029年入伙，他相信会吸引不少居民选择。

居民：选择原区安置较好

大埔区议会「大厦管理工作小组」主席罗晓枫认为，以「一户一社工」方式收集意愿，能客观而有系统地反映宏福苑居民对长远住宿安排的选择。他提到问卷提供多类型选项，包括原区安置、跨区安排、原址重建、业权置换等，供业主表达意向，问卷末尾亦设有空间，供居民提出其他意见。

宏福苑居民梁先生表示，目前政府通过问卷收集业主意向，至少能让不同业主有机会表达自身想法，说明如何安排才能最便利其长远居住。他提到，每个家庭经济状况与需求各异，所谓「家家有本难念的经」，建议政府在安置过程应充分考虑每个家庭的需要，以制定更贴合的方案。

梁先生表示，因父母业权问题仍在处理遗产阶段，难以短期内配合跨区安置，因此更倾向于选择长期等待的安置方案。他说不同家庭背景会影响安置选择，例如有亲友在市区工作，跨区安置可能更为便利，而像他家这样原本未计划卖房、希望让母亲在原区安老的家庭，选择原区会较好。

记者︰黄子龙

