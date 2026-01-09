Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

职工会条例｜政府公布新指定表格 加强工会收取境外资助及捐赠申报机制

政情
更新时间：15:57 2026-01-09 HKT
发布时间：15:57 2026-01-09 HKT

政府去年通过修订《职工会条例》，凡被裁定违反国安者，终生不能组织工会及担任工会职员。政府今日（9日）在宪报刊登公布一系列新的指定表格，以执行该条例，所有以往按该条例订明的表格即日起取消，当中加入针对境外势力提供资助或捐赠予本地职工会或职工会联会的情况，公告引入了明确的申报与审批机制。

职工会须提供境外势力详细资料、资助形式、金额与拟定用途

表格中新增第15(a)款及第15(b)款表格，分别用于职工会或职工会联会拟收取及已收取境外势力资助或捐赠的申请。申请必须向职工会登记局局长提出，并需提供境外势力的详细资料，包括名称、类别，如外国政府、政党、国际组织、联络方式、与申请组织的关系，以及资助的具体形式、金额与拟定用途。

政府今日在宪报刊登公布一系列新的指定表格，以执行该条例。资料图片
政府今日在宪报刊登公布一系列新的指定表格，以执行该条例。资料图片

另外，新增的第13(d)款表格，要求职工会或职工会联会必须就每一宗获批准的境外势力资助或捐赠，单独提交收支帐目表，清晰列明该财政年度内相关资助的收入、支出及结存情况，并需由核数师核实。

至于在第13款表格的综合资产负债表中，必须明确披露境外势力提供的资助或捐赠的结存，并注明相关的批准编号。所有申请及申报均需附上声明，确认资料真实无误。根据《职工会条例》第50A条，提供虚假或误导性资料属刑事罪行，最高可处罚款港币20万元及监禁1年。

记者︰黄子龙

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
8小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
6小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
4小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
21小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
18小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
6小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
4小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT