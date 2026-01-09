Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

律政司宣布成立出海专业服务专家委员会 张国钧任主席 就支援内地出海策略提供意见

政情
更新时间：15:44 2026-01-09 HKT
发布时间：15:44 2026-01-09 HKT

律政司今日（9日）宣布成立出海专业服务专家委员会，就推广香港法律及其他专业服务以支援中国内地出海的策略，向律政司提供意见。专家委员会由律政司副司长张国钧担任主席，13名成员来自中国内地和香港的法律、金融和会计界别专家，以及优秀的商界和企业代表，任期两年。

委员会职权范围是对支援内地企业「出海」提供意见和协助

委员会职权范围是对律政司推广香港专业服务支援中国内地企业「出海」需要的策略提供意见和协助，包括统筹香港法律、会计、金融等专业服务界别支援中国内地企业「出海」，加强推广香港的专业服务，以支援中国内地企业 首选香港作为「出海」平台；加强了解中国内地「出海」企业的需求，并协调香港专业服 务界别为企业提供有关资讯及支援，以及考虑及处理任何与上述事务相关的其他事宜。

立法会议员陈曼琪为委员会成员之一。资料图片
委员会成员包括陈永兴、立法会议员陈曼琪、巢刚、郭俊野、刘会平、刘敏、吕志宏、吴乐茗、谭雪欣、蔡安妮、杨运涛、钟学勇及周璇。
　　 
张国钧表示，由律政司推动发起、商务及经济发展局支持的「香港专业服务出海平台」上月13日正式启动，标志香港专业服务协同支援内地企业出海迈向新阶段。律政司成立出海专业服务专家委员会，汇聚各专业服务界别人士出谋献策，支援和推广平台的工作，更好推进协助内地企业出海的相关工作。

