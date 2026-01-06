2025年度Google香港搜寻榜揭晓 江旻憓、庄雅婷登话题人物十大 黄泽林荣登榜首

Google香港今日（6日）公布2025年度搜寻榜，港人去年所关注的本地及国际话题人物，包括政坛人物、体坛精英、网络创作者、新闻事件主角。在「Google 香港 2025 年度热搜本地话题人物」中，于国际赛事屡创佳绩的香港网球新星黄泽林登上榜首，而政界人物方面，新任旅游界立法会议员、「微笑剑后」江旻憓位列第五，因参选港姐而引发讨论的民建联西贡区议员庄雅婷则排名第八。

江旻憓以马会「赛马旅游」经验回应业界质疑

江旻憓在2024年巴黎奥运获得金牌后退役，随即加入马会出任对外事务助理经理。她去年宣布参选立法会旅游界功能界别议席，随即成为社会焦点，其业界经验一度受质疑。江旻憓回复选举主任阐述与旅游界关系时表示，任职马会期间参与「赛马旅游生态圈」项目工作，被纳入《香港旅游发展蓝图2.0》核心战略，成功把沙田马场打造成为亚洲顶级体育旅游综合体，为香港旅游业开拓新的发展方向。

江旻憓：以「追落后」心态弥补经验不足

江旻憓在选举期间暂停马会职务，全力投入选举工作。其后她在旅游界选举论坛中承认自己业界经验不足，但会以比赛「落后追上」的心态，保卫并传承前辈的开拓与奋斗精神，并以运动员的拚搏精神，推动香港旅游发展。她最终以131票当选，并于今年1月1日正式上任。

庄雅婷参选港姐引争议 翌日退选

另一位上榜的政界人士庄雅婷，为现届区议会最年轻议员。她去年6月报名参加香港小姐竞选并进入首轮面试，事件迅速引起公众关注，期间更被问及议员助理陪同参选，是否涉及公帑运用问题。当时民政及青年事务局局长麦美娟曾表示，从新闻得悉庄雅婷参选港姐，强调所有区议员不论职业、背景或界别，均须遵守履职指引。庄雅婷所属政党民建联主席陈克勤表示，区议员是一份非常严肃及要好好履行职务的工作，故政党要求庄雅婷履职尽责。

在报名翌日，庄雅婷以选美「非所有人能接受」及担心「影响市民对区议会的观感」为由宣布退选。麦美娟对此表示，乐见区议员以服务市民为优先，冀做好扎实的地区工作，得到社会认同。

2025年本地十大话题人物