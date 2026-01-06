宏福苑大火︱大埔区议会讨论善后 黄碧娇哽咽：几时俾返间屋居民？有议员倡政府包底重建

大埔区议会今早（1月6日）举行今年首次会议，包括就妥善跟进宏福苑火灾的善后及支援工作安排作讨论。民政专员陈巧敏宣布，在会议开始前，与全体区议员及在场人士，为宏福苑死难者默哀一分钟。

宏福苑大火︱区议会将设「大厦管理工作小组」

现场所见，绝大部分大埔区议员均身穿黑色或深色的素色衣服，以示尊重。现场的旁听席亦坐无虚席，约30名公众人士到场旁听。根据是日议程，民政事务总署提出在18区区议会辖下设立「大厦管理工作小组」。大埔区议员李文杰今早会议前于商台节目表示，工作小组以咨询性质为主，如果是涉及大维修事宜，会交由区议会自身的相关小组委员会讨论。他提到，一般而言过往大厦法团在运作时，「未必个个有时间招呼我哋（区议员）」，尤其许多业主本身年纪偏大，未必知道什么事可向区议员求助。

宏福苑大火︱黄碧娇：火灾当晚「通宵无走到」 收居民求助「几时俾返间屋佢哋？」

在宏福苑大火中，曾卷入舆论争议的大埔南直选区议员黄碧娇，亦准时到场入席。黄碧娇表示，对火灾波及的数千居民表示深切慰问，亦向死难者表达哀悼。她指收到居民向其表达「几时俾返间屋佢哋？」希望尽快就居所作妥善安排。她又指自己火灾当晚「通宵无走到」，见到善心人士派饭直至翌日早上。

黄碧娇促请政府当局尽快提出清晰安置方案的时间表，让居民及早重返家园，认为位置不能距离太远，令灾民能「根在大埔」，相信大埔区仍有土地，使他们可有尊严地在大埔继续生活。黄碧娇在发言后，一度哽咽落泪，摘下眼镜抹眼泪。

区议员：动用援助基金重建有缺口

民建联梅少峰发言时指，火灾后广福巴士站及相关交通仍未完全复常，71K巴士路线改道，影响广福邨600多名居民，尤其长者出行、覆诊、买菜等不便。他希望运输署等尽快调查现场安全，恢复公共交通正常运作。他又希望可尽快在社工陪同下，让未受大火波及的宏志阁居民上楼取回个人贵重物品。

多名区议员促请当局尽快交代中长期安置安排的时间表。经民联罗晓枫认为不论原区抑或原址方案，政府也有必要听取各界和专业人士意见，综合研究、审慎评估每个方案可行性，令居民安心。他建议可利用经民联一直倡议的区内1.8公顷土地作为安置选项，指该地段属已启动的公营房屋工程熟地。另一经民联议员陈灶良补充，指该区内该1.8公顷土地，因为无需再觅地打桩、地基工程，大大提高重建效率。

区议员麦成灏关注财政问题，指重建涉及庞大开支，是居民主要忧虑之一，若动用援助基金去应付重建工程，资金上会存在缺口，冀政府承诺「包底」。

黄碧娇从后门离开 未回应会否到廉署助查

大埔警区指挥官江永祥回应议员时表示，宏福苑一带目前仍实施24小时管控，配合调查及工程进行。被问及除无受波及的宏志阁外，其余七座宏福苑居民何时能返回单位收拾物品，江永祥表示，由于楼宇正进行拆除棚网工程，当中涉及悬空的棚架，存在一定安全风险，加上相关楼宇现时无电、无电梯，现阶段未能开放予居民进入。他强调，警方会继续与各部门协调，按调查及工程进度适时作安排，尽快减低事件对居民生活影响。

会议结束时，黄碧娇从后门离开，被问到「会否到ICAC协助调查？」、「为何要行后门？」、「入工作组后会做什么？」等，均未有回应记者提问。

胡绰谦冀做好搬迁安排：每次搬屋都系一次伤害

民建联胡绰谦、经民联罗晓枫会后见记者，罗晓枫表示，不同政团一致反映居民共同诉求，希望政府尽快公布清晰的中长远房屋安置方案。胡绰谦认为政府应提供多元而具弹性，让居民按自身需要作出选择。胡绰谦指，即使居民要搬离青年宿舍，希望接下来搬到过渡屋能有较长住宿期，坦言「每一次搬屋都会造成一次伤害」，期望当局能再做得更贴心，让居民感受到社会关爱。

罗晓枫促政府过年前公布重建方案资讯 安定民心

罗晓枫期望，政府能在新一年让居民见到曙光，希望农历新年前能给予居民清晰资讯及方案方向，认为越早公布方案，越能降低忧虑，安定民心。 政府早前表示会透过一户一社工收集居民就重置方案意见，有指灾民至今仍未收到社工向他们咨询。

罗晓枫表示，留意到相关情况，自己已接触近百宗个案也尚未有社会向他们收集意见，促请尽快处理。他又分享，收到中转屋居民信件，称很多居民希望原区安置，更有年长居民向他表示，担心自己「等唔切」，指圣诞已过，希望不要拖延到过年。

记者：陈俊豪

摄影：何健勇