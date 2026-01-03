罗淑佩乐与江旻憓交流 相信能为新政策制定提供较新见解

本港积极发展盛事经济，文化体育及旅游局局长罗淑佩今日（3日）在电视节目表示，「盛事经济」对香港发展极为有利，今年会继续推广盛事经济，指盛事的参与人数多、经济效益大；续指旅客必须在盛事举行期间到港，促使旅客即时专程访港。对于新就任的旅游界立法会议员江旻憓，罗淑佩指曾与她交流，亦相信当政府在未来要制定新政策时，她可提供较新的见解。

罗淑佩表示，「盛事经济」对香港发展极为有利，不仅能吸引大量旅客带来直接经济收益，更能创造独特魅力，并举周深跨年演唱会为例，称会令旅客感受到「你必须而家就嚟，你必须今日就嚟」，形容「苏州过后就无艇搭」，促使旅客即时专程访港。旅客亦会为个别盛事，特意设计行程，来港多玩数天。

罗淑佩指出，2025年每月均有重点盛事项目。目前已规划的活动包括：1月的香港网球公开赛、马术比赛、冰球赛及韩团演唱会；2月的农历新年庆祝活动，主打花车；3月的艺术三月及LIV Golf高尔夫球赛；以及4月的香港国际七人榄球赛等。此外，旅发局正积极开拓高消费旅游市场，为高端客户度身订造独特的旅游产品，如赛马旅游和游艇旅游，以吸引他们在港进行更高额消费。

7月主办剑击世界赛 为亚运「以壮行色」

被问及如何保持去年全运的体育风气。罗淑佩表示将继续支持香港运动员发展，期望藉著香港运动员在全运会等大型赛事取得的佳绩，将体育热潮延续至即将举行的名古屋亚运会。康文署已为手球队等队伍安排更多训练场地及时数，并会持续加大对体育学院精英运动员的支援。她续指，对香港办赛能力信心增加，透露将于今年7月主办剑击世界赛，相信能为本地剑击队在亚运前「以壮行色」，增加夺冠气魄。

新一届立法会议员已经上任，被问及有否与旅游界议员、曾任职马会的巴黎奥运女子重剑金牌得主江旻憓交流，罗淑佩表示在江旻憓担任运动员时期，双方就曾见面，并在她就任议员后也有交流。

对于江旻憓建议「油蔴地警署光影之旅」为旅客预留部分即日票，罗淑佩回应指，展览环境较窄，每团名额20人，若再增加参观人数，担心会较挤迫，会考虑如何处理。强调非常乐意与江旻憓交流，相信当政府在未来要制定新政策时，她可提供较新的见解，亦期待与其他议员有更多讨论及交流。