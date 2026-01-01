Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港澳平：港澳社会各界团结奋进 积极融入国家发展大局

更新时间：16:58 2026-01-01 HKT
发布时间：16:58 2026-01-01 HKT

中央港澳办、国务院港澳办今日（1月1日）发表题为《不负期许创佳绩 乘势而上再扬帆》的「港澳平」 署名文章，回顾2025年港澳在经济、民生及国家安全等范畴的发展，并展望未来。文章指出，在习近平主席的领航掌舵下，香港、澳门特区不负期许、团结奋进。一年来，行政长官李家超、岑浩辉及香港、澳门特区政府团结带领社会各界，坚定维护国家主权、安全、发展利益，全面落实「爱国者治港」、「爱国者治澳」原则，提升治理效能，全力发展经济、改善民生。

香港经济展现强劲韧性与活力。
习主席心系港澳发展

文章提到，国家主席习近平在2026年新年贺词中，强调要坚定不移贯彻「一国两制」方针，支持港澳更好融入国家发展大局，保持长期繁荣稳定。习近平主席亦曾出席澳门回归祖国25周年庆祝活动，并在粤港澳联合举办的第十五届全国运动会开幕式上，强调要深化粤港澳合作，支持香港、澳门融入国家发展大局。

文章说，香港经济展现强劲韧性与活力，全球金融中心指数评分排名世界第三，世界竞争力排名重返全球前三，世界人才排名大幅跃升至全球第四、亚洲第一。2025年恒生指数上涨27.8%，港股IPO规模较去年上升两倍，高居全球第一。北部都会区建设加速，河套深港科技创新合作区香港园区正式开园。

澳门经济适度多元发展迈出坚实步伐，人均本地生产总值稳居世界前列。综合旅游休闲业强势复苏，中医药大健康、现代金融、高新技术、会展商贸及文化体育等产业迅速崛起。横琴粤澳深度合作区建设取得重大突破，澳资经营主体及澳门青年创业企业数量显著增长。

民生方面，香港透过推广「简约公屋」等措施，缩短公屋轮候时间，并加速推进「社区客厅」建设，改善基层市民生活环境。澳门则不断健全双层式社会保障制度，改革现金分享计划，优化公共房屋政策，提升公共医疗服务水平。

大埔宏福苑五灾火，国家主席习近平高度重视，中央有关部门及全国各地紧急驰援。
展望未来 主动对接「十五五」规划

文章强调，香港第八届立法会选举和澳门第八届立法会选举圆满成功，彰显新选举制度的先进性优越性。港澳维护国家安全坚定有力，危害国家安全犯罪者受到严惩。香港特区法院依法裁定反中乱港分子黎智英罪名成立，有力捍卫法治正义。

文章亦提到去年11月大埔宏福苑大火，指国家主席习近平高度重视，中央有关部门及全国各地紧急驰援。香港特区政府快速反应，全力开展抗灾救灾工作，社会各界同舟共济，展现团结坚韧的狮子山精神。

文章相信，在新的一年，在中央政府和祖国内地的全力支持下，香港、澳门特区政府将团结带领社会各界主动对接「十五五」规划，充分发挥港澳独特优势和重要作用，更好融入和服务国家发展大局。

