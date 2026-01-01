元朗天桥升降机除夕启用 田北辰兑现任内「最后功课」 轻铁改革留待接班人跟进

实政圆桌召集人田北辰昨（12月31日）在社交平台表示，元朗青山公路－元朗段与凤翔路交界（结构编号NF130）行人天桥的2号升降机正式启用，如期兑现于2025年内开放供市民使用的承诺。

升降机启用无需庄豪锋「找数」

田北辰指，原本以为去年12月20日处理完九龙湾港铁站淘大花园指示牌后，已完成任内最后一份「功课」，惟再迎来好消息，无需接班人庄豪锋「找数」。田北辰表示，该天桥自从接通屯马线元朗站出口后，出入已方便不少，现时新增新升降机，为居民往返车站及穿越青山公路提供了无障碍的便利。

工程曾因分判商问题影响进度 田北辰感谢工程团队

田北辰表示，升降机是政府「人人畅道通行」计划中的一个项目，对长者、行动不便者、携带大件行李、婴儿车或买餸车的市民尤为重要。他形容升降机的建成不易，工程曾因分判商问题影响进度，经团队与路政署工程人员保持密切沟通，成功追回进度。

他特别感谢工程团队每一位的付出，包括路政署工程项目组长陈彩伟、高级工程师姚潮宗、工程师蒋康盈，以及万利仕驻地盘工程团队等，全靠各方努力，工程得以于2025年内完成并开放公众使用。至于同桥的1号及3号升降机，田北辰表示已交由庄豪锋跟进，目标在明年第一季带来好消息。

田北辰亦提及，今次整个天桥升降机工程最大难度在于不影响轻铁运作。他忆述，自担任九铁主席时已认为大马路的轻铁会阻碍元朗发展，若改建为架空天桥将十分扰民，任何政府都难以推动。他将此「重任」交予庄豪锋，促请政府跟进，探讨能否推动此「历史性改革」。