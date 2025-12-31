Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

外国记者会FCC中环会址获政府续租3年 2026年1月生效

政情
更新时间：13:15 2025-12-31 HKT
发布时间：13:15 2025-12-31 HKT

位于中环下亚厘毕道的香港外国记者会（Foreign Correspondents' Club），3年会址租约在2026年1月1日到期，会方早前向政府提出续租。民政及青年事务局回复传媒查询时表示，政府经仔细考虑后，已向外国记者会提出以市值租金向其批出为期3年固定期的新租约，由2026年1月2日起生效。

外国记者会会址属政府物业，前身是旧牛奶公司仓库，现为一级历史建筑。FCC近年曾卷入政治争议，2022年底虽获政府续租，但租期由7年大减至3年，并在新租约内加入保障国家安全和充分保障政府权益的标准条文。

外国记者会近年最争议事件，是2018年曾邀请主张港独的「香港民族党」陈浩天演讲，当时建制派要求政府收回会址，质疑会所毋须公开招标就续租是特权。政府之后公开FCC租约，列明政府有权为改善香港或其他公共目的，终止租约，亦可因物业用作非法或不道德用途而终止租约。

