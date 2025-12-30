立法会候任议员早上闭门彩排宣誓 李慧琼拒评角逐大主席传闻：迟啲再话畀大家听
第八届立法会即将上任，议员将于元旦日（1月1日）正式宣誓就任。众候任议员今早（12月30日）10时陆续到达立法会会议厅进行宣誓彩排，以确保当日仪式顺利进行。本次彩排采闭门方式进行，自上午10时开始，一众候任议员近10时陆续抵达会议厅。
李慧琼未回应是否角逐立法会主席：迟啲再话畀大家听
宣誓彩排约在11时40分结束，议员们一同步出会议厅，期间未有回应现场记者提问，旅游界候任议员江旻憓仅以微笑挥手示意。当被问及会否角逐立法会主席一职时，全国人大常委、九龙中候任立法会议员李慧琼表示，「暂时未有消息，迟啲再话畀大家听」。
候任的90名第八届立法会议员，本月中已齐集立法会，参加一连两日的事务简介会，为即将开始的任期做好准备。当时他们亦有观看宣誓仪式示范，期间秘书处职员上台示范。
记者：郭文卓
摄影：苏正谦
