Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

江旻憓元旦宣誓就任立法会议员 将转职马会顾问推动赛马旅游

政情
更新时间：17:43 2025-12-28 HKT
发布时间：17:43 2025-12-28 HKT

旅游界候任立法会议员、「微笑剑后」江旻憓将于元旦日宣誓就任，她参选前任职马会对外事务助理经理，并放无薪假参选。马会表示，江旻憓上任立法会议员后，将转职马会顾问推动赛马旅游。

不再为马会全职员工

马会对外事务部主管郑琪今日（28日）表示，江旻憓在她将在明年1月1日出任议员后，会转职马会顾问协助推动赛马旅游，不再为马会全职员工。他续称明白到作为议员时间有限，不能长时间在马会工作，故有此安排，作为顾问江旻憓将会与马会保持联系，并在业界内协助推动赛马旅游。

被问及江旻憓在马会工作时对「赛马旅游」有多熟悉，作为江旻憓上司的郑琪表示，政府在推动旅游蓝图2.0有提到赛马旅游，江旻憓于马会工作时积极参与相关工作，与旅游业议会、文体旅局等有不少联系，认为对方已掌握一些知识，希望她在担任议员后，可协助马会推动赛马旅游的工作。

至于有意见质疑江旻憓欠缺旅游经验。他认为，江旻憓在竞选期间与旅游业界保持联系，亦有不少意见提出，希望对方能在这方面继续推进工作。

相关新闻：

大棋盘︱议员难「头戴几顶帽」？江旻憓身份料有调整 有人已超前部署「减磅」

江旻憓当选立法会议员 马会：恭喜胜出选举 目前仍是马会员工并正无薪休假

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
23小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
23小时前
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
9小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
18小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
2025-12-27 11:00 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
8小时前
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
2小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
22小时前
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
22小时前
台湾宜兰7级地震｜在台港人吓亲 首次感受地震 间房突然好似海盗船咁摇
台湾宜兰7级地震｜在台港人吓亲 首次感受地震 间房突然好似海盗船咁摇｜Juicy叮
时事热话
4小时前