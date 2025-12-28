江旻憓元旦宣誓就任立法会议员 将转职马会顾问推动赛马旅游

旅游界候任立法会议员、「微笑剑后」江旻憓将于元旦日宣誓就任，她参选前任职马会对外事务助理经理，并放无薪假参选。马会表示，江旻憓上任立法会议员后，将转职马会顾问推动赛马旅游。

不再为马会全职员工

马会对外事务部主管郑琪今日（28日）表示，江旻憓在她将在明年1月1日出任议员后，会转职马会顾问协助推动赛马旅游，不再为马会全职员工。他续称明白到作为议员时间有限，不能长时间在马会工作，故有此安排，作为顾问江旻憓将会与马会保持联系，并在业界内协助推动赛马旅游。

被问及江旻憓在马会工作时对「赛马旅游」有多熟悉，作为江旻憓上司的郑琪表示，政府在推动旅游蓝图2.0有提到赛马旅游，江旻憓于马会工作时积极参与相关工作，与旅游业议会、文体旅局等有不少联系，认为对方已掌握一些知识，希望她在担任议员后，可协助马会推动赛马旅游的工作。

至于有意见质疑江旻憓欠缺旅游经验。他认为，江旻憓在竞选期间与旅游业界保持联系，亦有不少意见提出，希望对方能在这方面继续推进工作。

相关新闻：

大棋盘︱议员难「头戴几顶帽」？江旻憓身份料有调整 有人已超前部署「减磅」

江旻憓当选立法会议员 马会：恭喜胜出选举 目前仍是马会员工并正无薪休假