专访｜21年议会生涯结束 难忘两次被围堵 林健锋向新丁传授两大锦囊：坦然面对批评

常说政治是一门艰深的学问，混足一辈子也未必称得上「专家」，但对林健锋而言，他似乎不需要证明什么，让政绩说话。身为经民联创党成员、行会成员、廿一年的商界代表，同为议员，林健锋讲一句话，「份量」注定与众不同。即将告别这个2004年起日日夜夜工作的议事堂，林健锋接受《星岛》专访，一起「话当年」。

林健锋说，七十年代起担任各类大大小小公职，立法会议员是其最久的一个岗位，庆幸香港由乱到治、由治及兴过程，能够参与其中，纵使中间经历过立法会被围堵、议会乱局等不幸事件，但终归香港如今正向好的方向发展。他以过来人身份，向议会新丁传授两个「小技巧」。

为港招商引资、促成盛事

访问进行之时，林健锋办公室已清理得七七八八，唯独办公桌后方的一批合照以及体育活动纪念品，还未舍得移走。他娓娓道来：「多年来我除了代表商界、给香港招商引资，另一个重要工作就是促成盛事。好像这个大型网球，是2015年时香港网球公开赛留下的，我当时是盛事基金主席，负责批出资助，有球手给我签名留念。」

要数近期一点，旁边有一顶香港高尔夫球「一哥」许龙一签名的帽子。林健锋指商界力争保留粉岭高尔夫球场，如今举办国际赛事有声有色，高尔夫球运动也不是所谓「富人专属」，一样可以大众化。他指香港有许多独特的吸引之处，尝尽世界美食、多吸引的盛事都有，作为商界代表，多年来协助不同活动穿针引线，「我不敢邀功太多，成果是大家的，但知道中间有自己的一份贡献，也很有成就感。」

2023年，与许龙一合照。林健锋议办提供

难忘旧立法会「木人巷」 练就一身应对技巧

现今立法会大楼于2011年启用，林健锋是少数经历过旧立法会大楼（今终审法院）时期的议员。他形容21年前当新丁，没那么多「鸡精班」：「当新丁是辛苦的，21年前在旧立法会，当时我所在的政党（自由党）帮到我，当指路明灯学习政策，但许多东西其实也要自学。旧大楼没有办公室，以前办公室都在政总。许多时候一到大楼，就在前厅渡过一整天了，而且那里没有餐厅，一切膳食要自行解决。」

他形容旧大楼好比政治人物的「木人巷」：「那里地方不大，记者就聚集在走廊上，通道很狭窄。我们就在那儿学习如何跟传媒沟通，练习应对尖锐问题，练得『一身好武功』。当然你们传媒工作很辛苦，时常要站立一整天。所以2011年搬来新大楼后，我们第一件事便是争取开放『绿地氊』让你们工作，放些枱凳、设个指定位置方便摄影。」

叹息反对派「不识好歹」 曾善意规劝反被指摘

做生意出身的林健锋，向来面面俱圆，愿与不同背景人士打交道。被问到政治生涯最讨厌的人是否来自反对派，他答道：「我没有讨厌的人。我只可以告诉你，回归以来中央都很努力与各方面的人沟通，包括反对派，释出过多次善意，又派人来香港聚餐、邀请议员到广东、上海讨论政改，也邀请过你们（民主党）到中联办谈政改，为你们让过步。只是有些人不领情，甚至不识好歹、得寸进尺。最后到了2019年勾结外国势力，犯下天条，又拖垮议会。如今下场大家都看到了。」

在这过程中，林健锋不讳言曾多次私下规劝反对派议员不要「踩过线」，但他们不领情，更有人反过来指摘他，「救生圈已抛过给你，你不要，那也无办法」。他忆述，自从2008年黄毓民加入议会后，整个议会文化改变了。以往大家有不同意见尚且「有倾有讲」寻求共识，但后来激进派什么议题都要想到最激，挑动尖锐对立。到后来老一辈退下来后，反对派继续激进化，「个个都想超越毓民」，议会越变越乱，做生意的血本无归，无数人家庭不和，社会到达临界点。

《香港国安法》生效及完善选制后，林健锋指，确实在政治上「许多事情已改变了」，但认为这更大程度上是好事，香港有稳定的发展空间，议会生态回复理性，才有空间好好发挥「一国两制」的优势。

林健锋2004年接棒田北俊，参选商界（第一）立法会议席。资料图片

引商界朋友：若2003年立法成功 两场动乱或可避免

香港回归以来经历过三次主要管治危机，分别是2003年23条立法失败一役、2014年占中、2019年修例风波。其中2003年，时任自由党主席田北俊率领党友倒戈，2004年凭借累积的人气得到中间选民支持，由原先的商界（第一）转战直选，功能界别席位便由林健锋接棒，可以说22年前立法失败，与林健锋加入议会有「间接关系」。

林健锋不评论当日田北俊的选择，两人现时仍为好友，他只表示：「当然，是有其他商界人士跟我说起，要是当年23条立法成功，危害国安行为有了『有牙老虎』，两场动乱是否可以避免呢？会有人提出这类疑问。」他亦明言2003年一役，与其后来于2008年退出自由党没有关系，「过去那么久的事，提来没意思了」，敏感话题点到即止，果然「很林健锋」。

「无论如何，香港走过那么多困难，去年23条终究是立法成功了，我作为法案委员会一份子，日以继夜咨询持分者，大家一起提出问题。3月23日生效当日，我打高尔夫球时，还来了个『一杆入洞』，七十多岁才第一次试过。你说，是不是好兆头？」林健锋笑说。

为「新丁」传两大锦囊：慎言、坦然对待批评

从政多年，有没有哪次「失言」印象比较深刻？林健锋果然没有「中计」，笑说：「不谈这些！」他认为作为政治人物，一言一行公众看在眼里，认为要维护公众形象，最大「锦囊」就是慎言：「很多议题未必是你想像中那么简单的，不要『人讲你又讲』，未查证前不要乱说，不然只会影响你自己公信力。」

在立法会这个「金鱼缸」21年，每个小错误都容易被放大检视。林健锋为新丁教路另一个「锦囊」：坦然对待批评。「公众人物一定会听到不同意见，有建设性的批评要听，工作永远都可以做得更好，但有一些批评纯粹是政治攻击。从政这么多年，我学懂了『绝对不因恶意抨击不开心』。做人就是这样，总会有人无理取闹，甚至纯以攻击他人为乐，要是太过上心，日子会很难过；要是畏首畏尾怕批评，又不能用平常心服务市民。为人处世，最重要『过得自己过得人』。」

难忘两次被围堵：不舍立法会每一点、每一滴

回望议会生涯，林健锋在新旧立法会都留下过脚印，亲历风高浪急，「单计被包围都至少两次，2010年（反高铁拨款）在旧大楼，我们（建制派）要警察护送由后门离开，还有人向我们扔杂物。我就避过了，可是（时任议员）黄宜弘就没那么幸运，被扔中了！」2019年修例风波，示威者通宵留守立法会外，建制派6月11日要在大楼内留宿。「前一日晚饭都无食，就在这里（指向办公室地下）打地铺过夜。」

林健锋说，这些议会生涯的一点一滴，造就他公职生涯难忘的一章，「香港由治及兴，虽然当中经过许多困难，但我也庆幸自己是其中一份子，参与其中。」离别在即，他坦言不舍立法会的每一处：「秘书处同事好好人，饭堂杯茶走好好饮！」但天下无不散筵席，若年轻一辈有能力接班，交棒也是合适的，若后辈有疑问要请教，随时可联络他。

立法会议员身份，定义了林健锋21年公职生涯；但同样地，林健锋也定义了「立法会」。政治是一门艰深的学问，最重要是找到自己道路和角色定位，从旧立法会「木人巷」走到今日理性议事堂，林健锋不仅见证香港的蜕变，也以商界智慧和善意沟通，定义了建制派的处世之道。

记者：林剑

摄影：何君健

林健锋政治生涯纪要

2004年 当选商界（第一）立法会议员、获颁银紫荆星章

2008年 退出自由党

2011年 获颁金紫荆星章

2012年 创立经民联，同年获委任为行会成员

2019年 应对修例风波

2023年 获颁大紫荆勋章

2025年 宣布不再连任立法会议员