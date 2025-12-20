Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

河套香港园区12.22开幕 孙东：开创创科机遇新大门

政情
更新时间：12:46 2025-12-20 HKT
发布时间：12:46 2025-12-20 HKT

河套深港科技创新合作区香港园区将于12月22日正式开园。创新科技及工业局局长孙东今（20日）在网志表示，自去年11月《河套深港科技创新合作区香港园区发展纲要》公布之日起，河套香港园区便进入了发展的「快车道」。一年多后的今天，见证园区即将正式营运，他感到由衷的欣慰。

全力以赴为开园作准备

孙东表示，河套香港园区开园是国家「十四五」规划收官之年的一个重要成果。过去一年以来，特区政府团结社会各界以前所未有的高速度推进园区建设，全力以赴为园区早日开园作准备。第一期首三座大楼包括两座湿实验室大楼与一座人才公寓已经落成，当局亦正全速推进其余五座大楼的建设，力争在2027年起陆续落成，以「边建设、边进驻」模式加快园区发展。

明年起将园区余下土地逐步推出市场

孙东指，为提速、提量加快园区建设，特区政府成立了「河套香港园区跨部门审批专班」，协调工程事宜及促进政府各部门和相关机构间的沟通，以「串联」变「并联」的新模式加快工作程序和审批流程。前段时间，当局就园区第一期发展余下部分选定地块展开市场意向调查，收到来自发展商、科技企业，以及其他潜在用家等共27份意见书，反映了市场对园区未来发展的兴趣和期待。当局将于明年起将园区余下的土地逐步推出市场，邀请业界与政府共同开发园区，落实「有为政府」与「高效市场」相结合的发展理念。

他续指，除「硬件」外，「软件」建设亦非常重要。在招商引资方面，市场对河套香港园区发展反应正面，目前已经有超过60家来自本地和海内外的生命健康科技、微电子、新能源及人工智能等领域的企业和机构与园区签署租约并陆续进驻，如计及其他共用设施，两座湿实验室大楼的使用率已达至八成。

当局一直积极与内地相关单位紧密磋商，在符合国家相关法律及风险可控的前提下，探索突破性的政策措施，目前已就兴建接驳两地园区的跨河行人桥梁（人流），生物样本跨境（物流）以及敏感数据跨境传输（数据流）制定具体执行方案。河套香港园区现在已整装待发，即将揭开历史性的新篇章。

创新科技及工业局局长孙东。资料图片
营造具吸引力营商环境和机制吸投资已成当前重要挑战

孙东提到，立法会在2021年通过拨款向港深创新及科技园公司注资约181亿元，用以兴建首八座大楼及支持园区公司早期营运。随着这些前期工作逐步进入尾声，如何确保园区余下更大规模的开发建设能获得足够财政资源，已成为迫切课题。据初步估计，若按计划完成香港园区余下建设，发展造价至少需2,000亿元，如此庞大开支，单靠政府投入难以持续，唯有借助市场力量方能成事。因此，如何在园区营造具吸引力的营商环境和机制，引导更多社会资本参与建设与发展，已成为当前的重要挑战。

孙东认为，河套香港园区作为「特区中的特区」，拥有「一国两制」的制度优势和「国内境外」的独特条件，绝对是试验和改革的最佳地点。一方面，当局应积极探索制度与政策创新，打破条条框框，在园区引入高质量、高效能、低成本的建设力量；另一方面，亦要善用香港与国际接轨的优势，推动及优化有利汇聚全球创科资源和人才的措施，从而提升园区的国际吸引力和发展活力。

他表示，河套香港园区与新田科技城的创科产业协同发展，将使香港「南金融、北创科」的发展格局更为清晰，亦可为河套香港园区的发展带来新机遇。

以「十年太久、只争朝夕」精神早日完成河套建设

孙东表示，「十五五」规划即将开启香港更好融入和服务国家发展大局、推动经济高质量发展的新时代。河套合作区作为国家新质生产力的重要策源地，将会成为支撑国家现代化产业体系建设及加快高水平科技自立自强的前沿阵地，对整个粤港澳大湾区的发展添上「画龙点睛」之笔。按河套香港园区的《发展纲要》，园区第一期将于2030年有序落成，至2035年全面发展格局形成，整体创科生态蓬勃。现时距离实现此目标还有差不多十年的时间，政府要以「十年太久、只争朝夕」的精神，与全社会共同努力，与深圳园区协同发展，早日完成河套建设的历史重任，将大湾区的高质量发展推向新台阶。

