Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳门回归26周年 金莲花广场举行升旗仪式 岑浩辉：务实加快横琴深合区建设

政情
更新时间：11:56 2025-12-20 HKT
发布时间：11:56 2025-12-20 HKT

 

今日（12月20日）是澳门回归纪念日。上午8时，澳门特区政府在金莲花广场举行升旗仪式，庆祝特区成立26周年。仪式由澳门行政长官岑浩辉主礼，澳门中联办主任郑新聪、外交部驻澳特派员公署特派员刘显法、解放军驻澳部队司令员于长江、立法会主席张永春、终审法院院长宋敏莉等出席。

澳门政府率各界落实中央部署 奋发开创「一国两制」新局面

升旗仪式后，岑浩辉在特区成立26周年庆祝酒会上致辞时表示，特区政府将团结带领社会各界认真学习领会，坚定贯彻落实国家主席习近平的重要指示精神和中央重大决策部署，持正革新，奋发同行，不断开创「一国两制」事业高质量发展的新局面。

大胆闯、大胆试担当加快实现澳琴基础设施与规则机制联通

岑浩辉指出，回顾澳门回归26年的发展历程，在中央的坚强领导与大力支持下，「一国两制」在澳门取得巨大成就，澳门迎来发展最好时期。中央「十五五」规划建议为澳门未来发展作出重要战略部署，提供新机遇与政策动能。澳门将按习近平的重要指示，更积极主动对接国家发展战略，制定并实施好特区「三五」规划，坚持不懈聚焦经济适度多元发展的破局攻坚，有效落实相关规划，加大政策支持与资金投入，加快推进设立政府产业基金和引渡基金，有序推进四个重大工程项目，推动经济适度多元取得实质性突破。

他亦强调，将务实加快横琴深合区建设，以大胆闯、大胆试的担当加快实现澳琴基础设施与规则机制的联通，并切实办好民生实事，著力关注和保障居民就业权益，加强社会保障与社会服务。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
2小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
18小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
6小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
17小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
19小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
18小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
3小时前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
14小时前
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
即时中国
5小时前
台北随机伤人案｜麦当劳女店员急落闸救10人命获大赞 星巴克卷门成「救命墙」
即时中国
9小时前