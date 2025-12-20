澳门回归26周年 金莲花广场举行升旗仪式 岑浩辉：务实加快横琴深合区建设

今日（12月20日）是澳门回归纪念日。上午8时，澳门特区政府在金莲花广场举行升旗仪式，庆祝特区成立26周年。仪式由澳门行政长官岑浩辉主礼，澳门中联办主任郑新聪、外交部驻澳特派员公署特派员刘显法、解放军驻澳部队司令员于长江、立法会主席张永春、终审法院院长宋敏莉等出席。

澳门政府率各界落实中央部署 奋发开创「一国两制」新局面

升旗仪式后，岑浩辉在特区成立26周年庆祝酒会上致辞时表示，特区政府将团结带领社会各界认真学习领会，坚定贯彻落实国家主席习近平的重要指示精神和中央重大决策部署，持正革新，奋发同行，不断开创「一国两制」事业高质量发展的新局面。

大胆闯、大胆试担当加快实现澳琴基础设施与规则机制联通

岑浩辉指出，回顾澳门回归26年的发展历程，在中央的坚强领导与大力支持下，「一国两制」在澳门取得巨大成就，澳门迎来发展最好时期。中央「十五五」规划建议为澳门未来发展作出重要战略部署，提供新机遇与政策动能。澳门将按习近平的重要指示，更积极主动对接国家发展战略，制定并实施好特区「三五」规划，坚持不懈聚焦经济适度多元发展的破局攻坚，有效落实相关规划，加大政策支持与资金投入，加快推进设立政府产业基金和引渡基金，有序推进四个重大工程项目，推动经济适度多元取得实质性突破。

他亦强调，将务实加快横琴深合区建设，以大胆闯、大胆试的担当加快实现澳琴基础设施与规则机制的联通，并切实办好民生实事，著力关注和保障居民就业权益，加强社会保障与社会服务。