林定国：成立国际组织及推动在线仲裁 巩固香港和平解决纠纷中心地位

政情
更新时间：15:57 2025-12-19 HKT
发布时间：15:57 2025-12-19 HKT

Friday Culture、香港再出发大联盟及亚非法协香港区域仲裁中心，今午（19日）共同主办第5届国际论坛「Problem-Solving City：Hong Kong as a Disputes Resolver」。律政司司长林定国发表主题演讲时称，香港长期被公认为一个卓越的全球纠纷解决中心，是得益于完善的法律框架、世界级的机构和专业人才，以及独立高效的司法体系，而国际组织的成立及在线仲裁的推动，进一步巩固香港作为和平解决纠纷中心的地位。

全球经济不确定性增加 香港独特性突出

林定国指，在当前全球经济不确定性增加的背景下，各地经济和社会正努力应对疫情后复苏、快速数字化转型以及政治格局变化，香港作为纠纷解决者、国际连接者及文化桥梁等角色上的独特性尤为突出，而作为全球首个致力于国际调解的政府间法律机构，在香港落户的国际调解院为解决国家之间、国家与外国个人之间，以及国际商业纠纷提供了额外途径。

调解特别适合体育行业

林定国续称，香港以中国传统与国际视野的融合，成为连接中国内地与世界的门户城市，促进相互理解，与国际社会建立持久的合作伙伴关系，而随着香港体育界的持续发展，包括成功举办第十五届全国运动会等，体育行业的增长也带来了有效解决体育相关纠纷的需求，包括商业和合同事宜、竞赛和治理问题。

他指，为体育纠纷设立专门且精简的解决机制，对于推动香港体育发展至关重要，强调延误解决纠纷可能会影响运动员的职业生涯，或扰乱体育组织的运作，因此一个可靠且高效的纠纷解决框架，不只能保障运动员和体育机构的利益，还能提升行业的信心、稳定性和专业水平。

他表示，在律政司与体育及法律界的合作下，2024年《施政报告》推出「体育纠纷解决先导计划」，已于12月11日正式推出，该计划结合了调解和仲裁的程序，进一步提升了调解在解决体育纠纷中的效率和效果。他相信，调解特别适合体育行业，因其快速、高效及成本低廉的特性，能够修复关系并提供创新实用的解决方案。

提倡AI与Web 3.0结合

林定国亦提到，Web 3.0是基于去中心化、区块链技术及用户主权的最新一代互联网，赋予用户对其数据和交易的控制权，同时通过去中心化机制提升信任及透明度，认为人工智能与Web 3.0的结合，为法律及纠纷解决行业带来了新应用及机遇，包括智能合约是一种基于区块链的数字协议，能自动执行并包含仲裁条款及法律管辖条款，在人工智能加持的智能合约甚至能分析数据、适应不同语境，并提升未来决策的准确性。

他指，律政司一直积极推动Web 3.0技术在法律及纠纷解决行业的应用，包括今年成立了法律科技发展咨询小组，负责就法律科技发展提供建议，并举办了一系列圆桌会议。律政司将继续推动人工智能治理的法律框架建设，确保在推广AI应用的同时，提供适当的法律保障。

记者、摄影：郭咏欣

