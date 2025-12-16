全运会及残特奥会圆满结束 罗淑佩发布私相簿 见证运动员风采｜Kelly Online

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

第十五届全国运动会由11月9日至21日举行，而残特奥会则在12月8日至12月15日举行，两项大型运会赛事均已圆满结束。在全运会中，香港取得9金2银8铜，总计19面奖牌 ，在残特奥会中香港夺得51金49银40铜共140面奖牌，均创下历史性佳绩。文体旅局局长罗淑佩在社交平台发布私相簿 ，见证运动员的风采。

罗淑佩在私相簿中，发布由多张相片拼贴而成的相片，当中除见到香港运动员在全运会或残特奥会中比赛时专心投入的相片，当中见到他们对比赛的热情，亦有他们颁发奖牌时的高光时刻；除此之外，亦见到罗淑佩为运动员颁奖、激情投入比赛的时刻，另外亦见到全运会吉祥物「喜洋洋」和 「乐融融」，亦有她点燃圣火时的情景。
 

