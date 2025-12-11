立法会选举｜汤家骅称三成投票率或成新标准 承认中间派六年间「无进展」

第八届立法会选举尘埃落定，90位候任议员即将上任。本届选举录得31.9%的投票率，行政会议成员、民思政策研究所所长汤家骅今日（11日）在活动后回应传媒提问，认为在新选举制度下，三成投票率或成为「新标准」。

汤家骅：哀悼宏福苑火灾与投票是两回事

汤家骅分析，历经两届选举，政府亦大力「催谷」投票，但投票率最终维持在三成左右，认为趋势展示标准。他认为，近期发生的大埔宏福苑火灾并未对投票意愿构成主要影响，认为市民会对不幸事件表示哀悼，但与他们是否关心选举、参与投票是两回事。

短期难以吸引支持非建制派选民投票

汤家骅相信，低投票率因部分过往支持非建制派的选民选择继续不投票。坦言短期「捕捉」他们投票比较困难。他指出，距离2019年已有六年，如仍有选民对新选举制度持怀疑态度，认为短期要他们作出戏剧性转变是不切实际。他强调，新制度旨在保护国家安全及香港稳定，若选民对此不认同，他们的选票对建构稳定立法会亦未必有益，甚至有所阻碍。因此，他认为社会或需接受三成投票率为新标准，而不应再与过往四、五成投票率作比较。

对于两名有民思政策研究所派背景的候选人均未能当选，汤家骅不认为中间派路线与空间萎缩，但承认自2019年至今六年间「无乜进展」。他指两位候选人所获的得票比例维持约9%，但以陈进雄在九龙东选战为例，指他缺乏地区工作基础、起步较迟、单纯以理念拉票的模式，最终未能成功。

汤家骅表示经过内部检讨，未来参选策略不能再单靠一种模式，必须以长期地区服务作为参选基础，强调未来会加倍努力，绝不放弃。

立法会若改「333」方案 中间派仍难获议席

针对政圈有声音建议将立法会改制为「333」方案，即选举委员会、功能组别及地区直选各占30席，汤家骅认为，这项改革理论上有利于传统大党派以外的人士参选，但以候选人黄颕灏在新界东北经验为例，5位候选人中有4位来自传统党派的情况下，黄颕灏仅获9%选票，即使改为有3三个议席，仍未能当选。他对此方案能否吸引过去6年不投票的选民重新投票有保留。

回顾两届选举，黄颕灏所获票数增加一倍，汤家骅承认有进步，惟他本身是现任元朗区议员的，「如果佢𠮶区喺度，可能佢赢咗都唔定」。他强调，今次经验印证在新选举制度下，长期扎根地区服务是不可忽视。

记者、摄影：李健威