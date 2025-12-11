林定国：发展与安全相辅相成  平衡香港国际化及法治核心价值至关重要

律政司司长林定国表示，发展和安全之间不单绝不矛盾，更是相辅相成。未来5年，如何在维护国家安全大前提下，与保持香港高度国际化以及坚守法治等核心价值之间取得恰当平衡，至关重要，需要同心协力办好的任务。

林定国在社交平台表示，昨晚在香港专业及资深行政人员协会与近80位专业及资深行政人员交流，就「香港国安法迎接下一个五年将面对的挑战和应对工作」作分享。这个题目不容易谈，但却是香港在当前国际形势下必须认真面对的关键课题。

聚焦讨论发展和安全间互动关系

林定国指，引用了4份文件讨论，聚焦讨论发展和安全之间的互动关系。先从国家整体战略作切入点，同时要知己知彼，美国最新发布的《国家安全战略》值得细读，当中清晰表明美国未来策略。

他表示，显而易见，在复杂地缘政治、大国博弈之中，香港作为国家一部分，不可能置身事外。香港本身亦已进入由治及兴新阶段，强调发展改革，但同样不可忽略国安。今年的《施政报告》重申维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则，并阐明香港在完善国安法律制度、执行机制及国家安全教育等的工作方向。

美西方敌对势力意图将香港去国际化

在这大前提下，林定国简单概括未来数年香港维护国家安全的工作方向：第一，在有稳妥法律基础和充分证据情况下，严谨执行现行的《香港国安法》、《维护国家安全条例》及其他相关法例。第二，持续完善国家安全法律和执行机制，确保有足够法律工具应对国安风险，同时形成阻吓性。第三，继续推动国家安全教育与国民身份认同，促进市民大众维护国安的自觉性，帮助市民从国家发展大局和国际形势理解这些制度安排的必要性，而不只从个人角度看待国安议题。第四，更主动向国际社会讲好香港的国家安全故事，解释香港如何在维护国家安全的同时，坚持法治原则、维护基本人权和自由，维持香港作为国际城市的核心优势。

林定国特别强调，在「一国两制」下，香港各种独特制度优势的最大公因数就是「国际化」。正因如此，美西方敌对势力攻击香港的主要切入点，是意图将香港去国际化、去功能化，削弱国际社会对香港的信任和好感，令外界不敢来、不想来、不愿意来。他希望在座专业人士和资深行政人员，以行业专业为桥梁，多与海外同行理性沟通，邀请他们亲身来港参与会议、考察交流等活动，亲身去感受香港仍然是、亦继续会是一个友好、自由、开放、安全、法治稳健、多姿多彩的国际大都市。

