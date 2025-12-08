立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票
民建联今届派出26人参选，包括13人参与地区直选、5人竞逐功能界别及8人竞逐选举委员会界别，最终取得20席，较上届19席更多。但地区直选方面，派出13人参选，但总体得票率较上届大幅减少近25万票。
功能界别派出5人，当中会计界黄俊硕、社福界朱丽玲及商界（第三）张琪腾落败；渔农界陈博智，以及「港区人大政协」界别陈勇成功当选。而选委会界8人，葛珮帆、陈仲尼、林琳、陈永光、陈恒镔、何俊贤、朱立威、洪锦铉，全数成功当选。
地区直选方面，民建联虽在全港10区皆取得一席，但连同落败3人，13人总得票为432,473票，较上届仅派出10人参选10区，取得680,563票，足足减少了248,090票。
|2021年地区直选选举结果
|民建联得票
|香港岛东：
|梁熙 26799
|香港岛西：
|陈学锋 36628
|九龙东：
|颜汶羽 64275
|九龙西：
|郑泳舜 64353
|九龙中：
|李慧琼 95976
|新界东南：
|李世荣 82595
|新界北：
|刘国勋 70584
|新界西北：
|周浩鼎 93195
|新界西南：
|陈恒镔 83303
|新界东北：
|陈克勤 62855
|总数：
|680,563
|2025年地区直选选举结果
|民建联得票
|香港岛东：
|植洁铃 22054 李清霞 16458
|香港岛西：
|陈学锋 30543
|九龙东：
|张培刚 29116 颜汶羽 24250
|九龙西：
|郑泳舜 41767
|九龙中：
|李慧琼 53529
|新界东南：
|叶傲冬 26250
|新界北：
|姚铭 33389
|新界西北：
|周浩鼎 42347 卢婉婷 34138
|新界西南：
|郭芙蓉 37020
|新界东北：
|陈克勤 41612
|总数：
|432,473
记者：郭咏欣
