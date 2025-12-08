Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票

政情
更新时间：09:58 2025-12-08 HKT
发布时间：09:58 2025-12-08 HKT

民建联今届派出26人参选，包括13人参与地区直选、5人竞逐功能界别及8人竞逐选举委员会界别，最终取得20席，较上届19席更多。但地区直选方面，派出13人参选，但总体得票率较上届大幅减少近25万票。

功能界别派出5人，当中会计界黄俊硕、社福界朱丽玲及商界（第三）张琪腾落败；渔农界陈博智，以及「港区人大政协」界别陈勇成功当选。而选委会界8人，葛珮帆、陈仲尼、林琳、陈永光、陈恒镔、何俊贤、朱立威、洪锦铉，全数成功当选。

地区直选方面，民建联虽在全港10区皆取得一席，但连同落败3人，13人总得票为432,473票，较上届仅派出10人参选10区，取得680,563票，足足减少了248,090票。

2021年地区直选选举结果  民建联得票
香港岛东： 梁熙        26799
香港岛西： 陈学锋     36628
九龙东： 颜汶羽     64275
九龙西： 郑泳舜    64353
九龙中： 李慧琼    95976
新界东南： 李世荣    82595
新界北： 刘国勋   70584
新界西北： 周浩鼎  93195
新界西南： 陈恒镔  83303
新界东北： 陈克勤  62855 
总数： 680,563

 

2025年地区直选选举结果  民建联得票
香港岛东： 植洁铃   22054   李清霞 16458                 
香港岛西： 陈学锋  30543
九龙东：              张培刚  29116   颜汶羽 24250        
九龙西： 郑泳舜  41767
九龙中： 李慧琼  53529
新界东南： 叶傲冬  26250
新界北： 姚铭     33389
新界西北： 周浩鼎  42347  卢婉婷 34138
新界西南： 郭芙蓉  37020
新界东北： 陈克勤 41612
总数： 432,473

记者：郭咏欣

