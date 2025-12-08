立法会选举结果︱工联会7人当选保持现有7议席  经民联8人当选  自由党维持4席不变

工联会今届派出16人参选，7人当选，保持7议席与现届相同，无加无减。9人出战地区直选，只有会长吴秋北、副理事长邓家彪及陈颖欣成功连任，而原劳工界议员郭伟强、原选委界议员陆颂雄转跑道失败；4名区议员出选亦以落败收场。

至于功能界别方面，3名副理事长李广宇、苏柏灿及林伟江出战劳工界，只有苏柏灿落败。选委会界别，现任议员兼理事长黄国，以及现任劳工界议员梁子颖成功连任，两位女副会长马光如和曾志文双双落败。

现有9名议员的经民联，今届派出14人参选，只有8人当选，包括乡议局刘业强、工业界（第二）吴永嘉、纺织及制衣界陈祖恒、商界(第一)林伟全、工程界卜国明、工业界（第一）黄永威；选委界梁美芬及邓铭心。而地方选区4人全数落败。共赢得8席，比现时少一席。

现有4名议员的自由党，今届派出6人参选，同样有4人当选，包括批发及零售界邵家辉，以及选委界李镇强成功连任；法律界陈晓峰及饮食界梁进当选，保持4议席不变。

现有6名议员的新民党，派出8人参选，终只有3人当选，包括选委界何敬康，原选委界转跑道到港岛西地区直选的陈家佩，以及新界东北李梓敬，成功连任，议席「斩半」。

记者：郭咏欣

