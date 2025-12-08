Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举结果︱工联会7人当选保持现有7议席  经民联8人当选  自由党维持4席不变

政情
更新时间：08:46 2025-12-08 HKT
发布时间：08:46 2025-12-08 HKT

工联会今届派出16人参选，7人当选，保持7议席与现届相同，无加无减。9人出战地区直选，只有会长吴秋北、副理事长邓家彪及陈颖欣成功连任，而原劳工界议员郭伟强、原选委界议员陆颂雄转跑道失败；4名区议员出选亦以落败收场。

至于功能界别方面，3名副理事长李广宇、苏柏灿及林伟江出战劳工界，只有苏柏灿落败。选委会界别，现任议员兼理事长黄国，以及现任劳工界议员梁子颖成功连任，两位女副会长马光如和曾志文双双落败。

现有9名议员的经民联，今届派出14人参选，只有8人当选，包括乡议局刘业强、工业界（第二）吴永嘉、纺织及制衣界陈祖恒、商界(第一)林伟全、工程界卜国明、工业界（第一）黄永威；选委界梁美芬及邓铭心。而地方选区4人全数落败。共赢得8席，比现时少一席。 

现有4名议员的自由党，今届派出6人参选，同样有4人当选，包括批发及零售界邵家辉，以及选委界李镇强成功连任；法律界陈晓峰及饮食界梁进当选，保持4议席不变。

现有6名议员的新民党，派出8人参选，终只有3人当选，包括选委界何敬康，原选委界转跑道到港岛西地区直选的陈家佩，以及新界东北李梓敬，成功连任，议席「斩半」。

记者：郭咏欣

相关新闻：

立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜

立法会选举结果︱一文睇清90个党派议席分布 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
9小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
3小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
2小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
15小时前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
7小时前
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
03:10
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
政情
3小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
14小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
23小时前
立法会选举．新界北｜新社联谭镇国获逾4万票入局 民建联姚铭夺次席
政情
2小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
1小时前