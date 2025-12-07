立法会选举｜胡英明一早前往投票 于总部指挥中心监督廉洁选举行动部署

立法会换届选举今日（7日）举行，行政长官李家超偕夫人及各高官相继到票站投票。廉政专员胡英明亦一早到了票站投票，并于总部指挥中心监督廉洁选举行动部署。

胡英明在廉署社交平台表示，一早到了票站投票，并呼吁市民要踊跃投票，一齐选出有抱负、有能力、有担当的立法会议员，同创美好嘅未来。

胡英明在廉署社交平台表示，一早到了票站投票。廉署fb图片

胡英明及执行处首长丘树春于总部指挥中心监督廉洁选举行动部署。廉署fb图片

廉署各分区办事处今日开放，处理巿民的查询及投诉。廉署fb图片

廉署人员驻守投票站维护选举廉洁公正。廉署fb图片

廉署表示，廉署人员驻守全港投票站，严格执行《选举（舞弊及非法行为）条例》，确保选举能安全顺利进行，并防止任何人干扰及破坏选举。廉署各分区办事处及廉洁选举查询热线会由今天早上7时30分开始服务至晚上11时30分，即时处理巿民查询及投诉。

相关新闻：

立法会选举．持续更新｜投票时间上午7时半开始 特首李家超上午到票站投票

立法会选举2025｜李家超形容过程顺畅 承诺尽快查出大埔火灾真相：我也是心急人

