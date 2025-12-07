Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜胡英明一早前往投票 于总部指挥中心监督廉洁选举行动部署

政情
更新时间：10:13 2025-12-07 HKT
发布时间：10:13 2025-12-07 HKT

立法会换届选举今日（7日）举行，行政长官李家超偕夫人及各高官相继到票站投票。廉政专员胡英明亦一早到了票站投票，并于总部指挥中心监督廉洁选举行动部署。

胡英明在廉署社交平台表示，一早到了票站投票，并呼吁市民要踊跃投票，一齐选出有抱负、有能力、有担当的立法会议员，同创美好嘅未来。

胡英明在廉署社交平台表示，一早到了票站投票。廉署fb图片
胡英明在廉署社交平台表示，一早到了票站投票。廉署fb图片
胡英明及执行处首长丘树春于总部指挥中心监督廉洁选举行动部署。廉署fb图片
胡英明及执行处首长丘树春于总部指挥中心监督廉洁选举行动部署。廉署fb图片
廉署各分区办事处今日开放，处理巿民的查询及投诉。廉署fb图片
廉署各分区办事处今日开放，处理巿民的查询及投诉。廉署fb图片
廉署人员驻守投票站维护选举廉洁公正。廉署fb图片
廉署人员驻守投票站维护选举廉洁公正。廉署fb图片

廉署表示，廉署人员驻守全港投票站，严格执行《选举（舞弊及非法行为）条例》，确保选举能安全顺利进行，并防止任何人干扰及破坏选举。廉署各分区办事处及廉洁选举查询热线会由今天早上7时30分开始服务至晚上11时30分，即时处理巿民查询及投诉。

相关新闻：

立法会选举．持续更新｜投票时间上午7时半开始 特首李家超上午到票站投票

立法会选举2025｜李家超形容过程顺畅 承诺尽快查出大埔火灾真相：我也是心急人
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
21小时前
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
2025-12-06 11:00 HKT
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
16小时前
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
19小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
16小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
18小时前
打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通
打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通
投资理财
5小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT